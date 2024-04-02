وزير الصحة تفقد الاستعدادات الطبية باللجان

(MENAFN
- Al-Anbaa) تفقّد وزير الصحة د.أحمد العوضي الاستعدادات والتجهيزات الطبية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024، يرافقه وكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري والوكيلة المساعدة لشؤون الرعاية الصحية د.نادية الجمعة.
كما اطلع الوزير على الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات التشريعية ومستوى تجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الخمس، وتزويدها بالكوادر الصحية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف وما تستلزمه لتأمين العملية الانتخابية من الجانب الصحي.
هذا، وقد استمع الوزير خلال الجولة إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الطبية بمختلف مواقع الاقتراع في اللجان الرئيسية والفرعية، فضلا عن تجهيز غرفة عمليات مجهزة بكل وسائل الاتصال لمتابعة التطورات خلال يوم الاقتراع، بما يؤمن السلامة الصحية للناخبين، وكل المشاركين في العملية الانتخابية.
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