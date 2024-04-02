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وزير الصحة تفقد الاستعدادات الطبية باللجان

4/2/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقّد وزير الصحة د.أحمد العوضي الاستعدادات والتجهيزات الطبية في مقار لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024، يرافقه وكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري والوكيلة المساعدة لشؤون الرعاية الصحية د.نادية الجمعة.
كما اطلع الوزير على الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات التشريعية ومستوى تجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الخمس، وتزويدها بالكوادر الصحية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف وما تستلزمه لتأمين العملية الانتخابية من الجانب الصحي.
هذا، وقد استمع الوزير خلال الجولة إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الطبية بمختلف مواقع الاقتراع في اللجان الرئيسية والفرعية، فضلا عن تجهيز غرفة عمليات مجهزة بكل وسائل الاتصال لمتابعة التطورات خلال يوم الاقتراع، بما يؤمن السلامة الصحية للناخبين، وكل المشاركين في العملية الانتخابية.

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