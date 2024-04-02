وكيل الداخلية تأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع

MENAFN - Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف ضرورة توفير كل الخدمات الأمنية وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة 2024.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحافي، ان ذلك جاء خلال ترؤس الفريق الشيخ سالم النواف اجتماعا امنيا بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والقيادات الأمنية، وذلك للاطلاع على استعدادات وزارة الداخلية النهائية لانتخابات مجلس الأمة.

وأضافت أن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف هي تقديم كل التسهيلات التي تمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي بكل يسر.

وأصدر وكيل وزارة الداخلية توجيهاته حول «كيفية عمل لجان الانتخابات وتذليل جميع العقبات الإدارية والعراقيل الأمنية أمام سير عملها وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم عملية دخولهم إلى المقار الانتخابية والتعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتأثير على سير العمليات الانتخابية والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون أو الإخلال بالنظام والأمن العام بعد ظهور النتائج».

واستعرض مع الحضور الخطط الأمنية التفصيلية للانتخابات والإجراءات التي سيتم اتخاذها وسبل فرض السيطرة الأمنية وتحقيق النظام العام في مختلف الدوائر وحفظ النظام بمواقع الاقتراع وحمايتها لكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية إقليميا ودوليا.