وكيل الداخلية تأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف ضرورة توفير كل الخدمات الأمنية وتسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة 2024.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحافي، ان ذلك جاء خلال ترؤس الفريق الشيخ سالم النواف اجتماعا امنيا بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والقيادات الأمنية، وذلك للاطلاع على استعدادات وزارة الداخلية النهائية لانتخابات مجلس الأمة.
وأضافت أن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف هي تقديم كل التسهيلات التي تمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي بكل يسر.
وأصدر وكيل وزارة الداخلية توجيهاته حول «كيفية عمل لجان الانتخابات وتذليل جميع العقبات الإدارية والعراقيل الأمنية أمام سير عملها وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم عملية دخولهم إلى المقار الانتخابية والتعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتأثير على سير العمليات الانتخابية والتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون أو الإخلال بالنظام والأمن العام بعد ظهور النتائج».
واستعرض مع الحضور الخطط الأمنية التفصيلية للانتخابات والإجراءات التي سيتم اتخاذها وسبل فرض السيطرة الأمنية وتحقيق النظام العام في مختلف الدوائر وحفظ النظام بمواقع الاقتراع وحمايتها لكي تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة الكويت الحضارية إقليميا ودوليا.
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