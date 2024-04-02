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التربية 22 الجاري موعد الاختبارات المؤجلة لجميع مرشحي الوظائف الإشرافية التعليمية

4/2/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
حددت وزارة التربية موعد الاختبار الالكتروني (المؤجل) لجميع المرشحين للوظائف الاشرافية التعليمية بمراحل رياض الأطفال ـ الابتدائي ـ المتوسط ـ الثانوي (لوظيفة مدير مدرسة) ـ مدير مساعد رئيس قسم ـ مشرفة فنية موجه فني (بجميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة).
وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص اعتبارا من تاريخ 22/4/2024 حتى تاريخ 24/4/2024 وذلك في مركز تدريب الجابرية.
وحددت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع في قرار اصدرته ان يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو التالي:
الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والربع.
الفترة المسائية: من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، وذلك حسب الوظائف المذكورة بالجدول المرفق على ان يكون التواجد قبل الاختبار بساعة لجميع المرشحين مع ضرورة إحضار البطاقة المدنية، مؤكدة انه يمنع منعا باتا إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار كذلك يمنع دخول الاختبار بعد مرور (10) دقائق من بدء الاختبار.
وذكرت المطوع أنه تقدم التظلمات على نتيجة الاختبار عن طريق موقع وزارة التربية ـ الخدمات الإلكترونية الخاصة بموظفي الوزارة بحد أقصى (3) أيام من تاريخ الاختبار المؤجل وعلى المناطق التعليمية ابلاغ من يعنيهم الامر بموعد الاختبار.
وفيما يلي جدول بمواعيد الاختبارات:


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