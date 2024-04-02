التربية 22 الجاري موعد الاختبارات المؤجلة لجميع مرشحي الوظائف الإشرافية التعليمية

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- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
حددت وزارة التربية موعد الاختبار الالكتروني (المؤجل) لجميع المرشحين للوظائف الاشرافية التعليمية بمراحل رياض الأطفال ـ الابتدائي ـ المتوسط ـ الثانوي (لوظيفة مدير مدرسة) ـ مدير مساعد رئيس قسم ـ مشرفة فنية موجه فني (بجميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة).
وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص اعتبارا من تاريخ 22/4/2024 حتى تاريخ 24/4/2024 وذلك في مركز تدريب الجابرية.
وحددت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع في قرار اصدرته ان يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو التالي:
الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والربع.
الفترة المسائية: من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، وذلك حسب الوظائف المذكورة بالجدول المرفق على ان يكون التواجد قبل الاختبار بساعة لجميع المرشحين مع ضرورة إحضار البطاقة المدنية، مؤكدة انه يمنع منعا باتا إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار كذلك يمنع دخول الاختبار بعد مرور (10) دقائق من بدء الاختبار.
وذكرت المطوع أنه تقدم التظلمات على نتيجة الاختبار عن طريق موقع وزارة التربية ـ الخدمات الإلكترونية الخاصة بموظفي الوزارة بحد أقصى (3) أيام من تاريخ الاختبار المؤجل وعلى المناطق التعليمية ابلاغ من يعنيهم الامر بموعد الاختبار.
وفيما يلي جدول بمواعيد الاختبارات:
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