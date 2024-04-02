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الصحة تحديث جدول تطعيمات الأطفال وتوفير الكميات المطلوبة من الطعو م

4/2/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بتحديث جدول التطعيمات الأساسية للأطفال، بناء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للخطة العامة للتحصين، لمواكبة أفضل الممارسات والتوصيات العلمية في هذا الشأن، ضمن جهود وزارة الصحة لحماية صحة الطفل. هذا وقد شملت تحديثات جدول التطعيم إعطاء الأطفال طعم Hexavalent بدلا من Pentavalent عند عمر 2 و4 و6 و18 شهرا، وتطعيم الأطفال بطعم MMRV عند عمر سنتين، بدلا من الجرعة الثانية لطعمي MMR وVaricella.
كما تضمنت التحديثات إعطاء طعم Tdap للنساء الحوامل، بدلا من طعم Tetanus Toxoid، وإعطاء طعم Tdap بدلا من طعم Td بالمدارس عند عمر 10-12 سنة، وعمر 16-18 سنة، وإعطاء طعم DTaP عند عمر ثلاث سنوات ونصف بدلا من من طعم DPT.
وشملت التحديثات أيضا ازالة الجرعة المنشطة من طعم OPV عند عمر ثلاث سنوات ونصف، وإزالة الجرعة المنشطة من طعم MMR للبنات بالمدارس من عند عمر 10-12 سنة.
كما نص القرار على أن تقوم إدارة الصحة العامة بتعميم الإرشادات الفنية الخاصة باستخدام الطعوم المشار إليها بهذا القرار، وتعميمها على العاملين في مواقع التطعيم المعنية بتطبيق التحديث الجديد، كما تقوم إدارة المستودعات الطبية بتوفير الاحتياجات والكميات المطلوبة من الطعوم المشار إليها في هذا القرار بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة، مع العمل على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع قطاع الشؤون المالية بالوزارة. وإلى ذلك تضمن القرار الجدول الكامل المحدث لتطعيمات الأطفال، على أن يطبق بدءا من يناير 2025.

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