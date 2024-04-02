الصحة تحديث جدول تطعيمات الأطفال وتوفير الكميات المطلوبة من الطعو م

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بتحديث جدول التطعيمات الأساسية للأطفال، بناء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للخطة العامة للتحصين، لمواكبة أفضل الممارسات والتوصيات العلمية في هذا الشأن، ضمن جهود وزارة الصحة لحماية صحة الطفل. هذا وقد شملت تحديثات جدول التطعيم إعطاء الأطفال طعم Hexavalent بدلا من Pentavalent عند عمر 2 و4 و6 و18 شهرا، وتطعيم الأطفال بطعم MMRV عند عمر سنتين، بدلا من الجرعة الثانية لطعمي MMR وVaricella.
كما تضمنت التحديثات إعطاء طعم Tdap للنساء الحوامل، بدلا من طعم Tetanus Toxoid، وإعطاء طعم Tdap بدلا من طعم Td بالمدارس عند عمر 10-12 سنة، وعمر 16-18 سنة، وإعطاء طعم DTaP عند عمر ثلاث سنوات ونصف بدلا من من طعم DPT.
وشملت التحديثات أيضا ازالة الجرعة المنشطة من طعم OPV عند عمر ثلاث سنوات ونصف، وإزالة الجرعة المنشطة من طعم MMR للبنات بالمدارس من عند عمر 10-12 سنة.
كما نص القرار على أن تقوم إدارة الصحة العامة بتعميم الإرشادات الفنية الخاصة باستخدام الطعوم المشار إليها بهذا القرار، وتعميمها على العاملين في مواقع التطعيم المعنية بتطبيق التحديث الجديد، كما تقوم إدارة المستودعات الطبية بتوفير الاحتياجات والكميات المطلوبة من الطعوم المشار إليها في هذا القرار بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة، مع العمل على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع قطاع الشؤون المالية بالوزارة. وإلى ذلك تضمن القرار الجدول الكامل المحدث لتطعيمات الأطفال، على أن يطبق بدءا من يناير 2025.
MENAFN02042024000130011022ID1108050780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.