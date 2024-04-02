العدد 56 من مجلة «القوافي» يحتفي باللغة الشعرية

صدر عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة، العدد 56 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ المتخصّصة بالشعر الفصيح ونقده، التي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغةً ولغةً وتراثاً. كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وجاءت افتتاحية العدد بعنوان «اللغة الشعرية نسيج متفرّد» وجاء فيها: «الشعر في الحياة العربية عمود راسخ في الوجدان، يقيس إنجازاتها، ويحفظ هُويّتها، ويؤرّخ لأحداثها، وهو ما يجعل نسيجه المتفرّد يتغلغل في الحواسّ بأوصافه وحكاياته ونوادره، وما يسجله من أتراح وأفراح في مشاهد متغيّرة، تؤكد أن لفتاته الفارقة في كل زمان مفاجئة لعفويته البازغة، وتجدّد معناه الذي يغري دائماً بسماعه وقراءته وحفظه إن لزم الأمر».

إطلالة العدد جاءت تحت عنوان «»المأثور والغرائبي.. محاولات الشعراء في وصف شؤون الحياة«وكتبه الدكتور محمود الضبع.

وفي باب»آفاق«كتبت الشاعرة الدكتورة حنين عمر عن الملكية الفكرية التي عرفها العرب منذ الجاهلية وأسسوا قواعدها في الشعر.

وتضمن العدد حواراً مع الشاعر الدكتور محمد النجار، وحاوره الشاعر عبدالعزيز الهمامي.

واستطلع الشاعر الإعلامي أشرف جمعة، رأي مجموعة من الشعراء عن موضوع»التناص الشعري«.

وفي باب»مدن القصيدة«كتب الشاعر الإعلامي عبدالرزاق الربيعي، عن مدينة تطوان المغربية»مدينة الشعراء وملاذ الأندلسيين«.

أما في باب»حوار«فقد حاور الإعلامي زهير الغزال، الشاعرة سمية دويفي.

وتنوعت فقرات»أصداء المعاني«بين بدائع البلاغة، ومقتطفات من دعابات الشعراء، و»قالوا في...«، وكتبها الإعلامي فواز الشعار.

وفي باب»مقال«كتب الدكتور محمد محمد عيسى عن»المصاحبات اللفظية«.

وفي باب»عصور«كتبت الباحثة الدكتورة سماح حمدي عن»عليّة بنت المهدي«.

وكتب الباحث نور سليمان أحمد، في باب»دلالات«عن»الريف.. صورة النقاء في مخيلة الشعراء«.

وفي»تأويلات«قرأ الدكتور رشيد الإدريسي، قصيدة»قمرٌ على نافذة زرقاء«للشاعر أحمد حافظ.

كما قرأ الدكتور فتحي الشرماني، قصيدة»موكب النور«للشاعر عبدالله العنزي.

وفي باب»استراحة الكتب«تناول الشاعر الدكتور أحمد الحريشي، ديوان»فتى يلوّح للأسئلة«للشاعر حسام شديفات.

وفي»نوافذ«، أضاء الناقد د. أحمد شحوري، على موضوع»الشّعراء الصحفيون«.

واحتفى العدد بنشر مختارات متنوعة من القصائد الشعرية، امتازت بجمال المبنى والمعنى، في مختلف الأغراض والمواضيع.

واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد عبدالله البريكي، بعنوان»وبالشعر نرسم حلم الحياة".