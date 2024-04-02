46 لاعباً ولاعبة يمثلون ألعاب القوى في خليجية الشباب

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، القائمة المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، المقررة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

وتتألف القائمة من 46 لاعباً ولاعبة هم: فاضل محمد، وخالد معلم، وإبراهيم الماس، وسيف عيسى، ومحمد المصعبي، وناجي عبيد، وأحمد علي، وعلي عدنان، وخالد خميس، وحسن طالب، ونواف حسن، ويوسف محمد، ومكتوم أمين، وسالم يوسف، وأحمد الكعبي، وحمدان المقبالي، وحمد الشويهي، وسالم المقبالي، ومحمد الدهماني، وحمدان الدباني، وحمد صالح، وسالم عبدالله، وراشد هشام، وسليمان عبدالرحمن.

كما تضم اللاعبات، جوري حسين، وعائشة عمر، وسارة خليفة، وشوق البلوشي، وحصة المازمي، وميثا أحمد، ومهيرة الكتبي، وشوق هاشم، وسلمى المري، واليازية الظهوري، واليازية طارق، ولبود السناني، ووديمة الظاهري، وملاك سعيد، وسارة سعيد، ومهرة الخزرجي، وشيخة الشرقي، وهيا الشامسي، ومريم الفارسي، وريم يوسف، وأصايل النقبي، ومريم كريم.

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، استمرار الاستعداد للاعبين واللاعبات من خلال المعسكر الحالي في دبي بتجاوب كبير مع برامج المدربين، وصولاً إلى أفضل درجات الجاهزية المطلوبة بتوجيهات سعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد.

وتوجه بالشكر إلى ناديي الوصل النصر ونادي ضباط شرطة دبي على استضافة التدريبات المتنوعة للمنتخب خلال الفترة الحالية، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحها في رفع مستوى الاستعداد الفني والبدني للاعبين واللاعبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز