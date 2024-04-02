الإمارات للدراجات.. انطلاقة قوية في سباق ايتزوليا باسك كونتري

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأ فريق الإمارات للدراجات الهوائية مسيرته بقوة في اليوم الأول من سباق إيتزوليا باسك كونتري، حيث حل ثلاثة من دراجيه في قائمة أفضل 11 دراجاً في سباق الزمن، مع حصول جاي فاين على أفضل مركز في الفريق حيث جاء في المركز الثاني بفارق 7 ثواني فقط عن بريموز روجليك من فريق بورا هانسجروه صاحب المركز الأول.
وسجل روجليك أسرع وقت محققاً ذلك في 12 دقيقة و34 ثانية وأصبح المتصدر الأول للسباق بطول 10 كليومترات، بينما حقق فاين سرعة مذهلة بلغت 47.3 كيلومتر في الساعة للسباق نفسه.
وقال فاين: " سعيد جداً بالسباق، خاصة أنني انضممت للمشاركة فيه بشكل متأخر، ويسعدني دائماً أن أحصل على الفرصة للمشاركة في سباق زمن جيد. أتطلع إلى مواصلة التميز في بقية الأسبوع ورؤية ما يمكنني فعله. إنه أسبوع صعب نظرياً، حيث يوجد أيام تتضمن طرق صاعدة صعبة، لكنني أنا والفريق مستعدون ومتحمسون لذلك".
وسيستمر سباق إيتزوليا في المرحلة الثانية على المسار الممتد من إيرون إلى كانبو بطول 160 كم.
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