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الإمارات للدراجات.. انطلاقة قوية في سباق ايتزوليا باسك كونتري

4/2/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


بدأ فريق الإمارات للدراجات الهوائية مسيرته بقوة في اليوم الأول من سباق إيتزوليا باسك كونتري، حيث حل ثلاثة من دراجيه في قائمة أفضل 11 دراجاً في سباق الزمن، مع حصول جاي فاين على أفضل مركز في الفريق حيث جاء في المركز الثاني بفارق 7 ثواني فقط عن بريموز روجليك من فريق بورا هانسجروه صاحب المركز الأول.

وسجل روجليك أسرع وقت محققاً ذلك في 12 دقيقة و34 ثانية وأصبح المتصدر الأول للسباق بطول 10 كليومترات، بينما حقق فاين سرعة مذهلة بلغت 47.3 كيلومتر في الساعة للسباق نفسه.

وقال فاين: " سعيد جداً بالسباق، خاصة أنني انضممت للمشاركة فيه بشكل متأخر، ويسعدني دائماً أن أحصل على الفرصة للمشاركة في سباق زمن جيد. أتطلع إلى مواصلة التميز في بقية الأسبوع ورؤية ما يمكنني فعله. إنه أسبوع صعب نظرياً، حيث يوجد أيام تتضمن طرق صاعدة صعبة، لكنني أنا والفريق مستعدون ومتحمسون لذلك".
وسيستمر سباق إيتزوليا في المرحلة الثانية على المسار الممتد من إيرون إلى كانبو بطول 160 كم.

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