البلياردو والسنوكر يفتتح أول مركز للعبة في رأس الخيمة الخميس

يفتتح اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، بعد غد، أول مركز للعبة في الدولة بنادي الإمارات في إمارة رأس الخيمة، تحت مظلة الاتحاد، ليكون نواة للمساهمة في نشر اللعبة بين الجنسين، وتكوين أول فريق نسائي.

وأكد خالد آل حسين الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن إقامة هذا المركز يمثل أولى ثمار التعاون بين الاتحاد ونادي الإمارات، وهو ما يعكس استراتيجية الاتحاد في توطيد التعاون مع أنديه ومؤسسات الدولة الرياضية بما يساهم في تحقيق الأهداف التطويرية للعبة.

وقال: "إقامة مركز للبلياردو والسنوكر في إمارة رأس الخيمة حدث تاريخي، لأنه سيكون نواة لمجموعة أخرى من المراكز التي يسعى الاتحاد برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى نشرها على مستوى الدولة، تساهم في توسيع قاعدة الانتشار ودعم صفوف منتخباتنا الوطنية".

وأضاف: "ستكون إقامة هذا المركز نقلة نوعية كبيرة في رياضية البلياردو والسنوكر بالإمارات، في ظل إتاحته المجال لاستقبال الراغبين في ممارسة اللعبة من الجنسين، وبالتالي ستكون بادرة نحو تكوين أول فريق نسائي يساهم في تعزيز تواجد المرأة الإماراتية على ساحة رياضة البلياردو والسنوكر".

وحول الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، أوضح نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن المنتخب جاهز للمشاركة في انتظار تأكيد إقامة منافسات البلياردو والسنوكر في الدورة.

وقال الحمادي: "تعتبر هذه الدورة فرصة لتحضير جيل جديد في رياضة البلياردو والسنوكر يحمل لواء اللعبة في الإمارات ويحافظ على مسيرة الإنجازات التي تحققت عبر لاعبين كبار خلال السنوات الماضية، ويمضي بها نحو آفاق جديدة في المستقبل".

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