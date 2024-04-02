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إنريكي يستنكر التكهنات حيال علاقته بمبابي.. كل ما يقال بناء على أخبار كاذبة

4/2/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استنكر مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، الثلاثاء "كل أنواع التكهنات" حيال علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة منذ اعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.

سئل إنريكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مرسيليا الأخيرة في الدوري الأحد (2-0).

قال ممتعضاً "الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحافيين بناء على أخبار كاذبة. اخترع أحدهم إهانة (انطلاقاً من اللقطات)، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع".

بدوره، نشر مبابي صورة على حسابه في انستغرام وهو يدير ظهره مستعداً لتسليم شارة القائد للاعب آخر.

تابع إنريكي "أعيش كل هذا الامر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم كيليان، لقد تصرّف دوماً بطريقة باهرة".

اعتبر المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ان التعليقات "لا تؤثّر علي، لا اسمع، لا اقرأ".

ويستعد سان جرمان لمواجهة قوية مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 و16 أبريل.

وفيما يبدو احتفاظه بلقب الدوري المحلي مسألة سهلة، يحارب الفريق المملوك قطرياً على ثلاث جبهات، ما دفع إنريكي إلى القول "اتمنى ان تنتهي الأمور بشكل جيد لسان جرمان، لكيليان، للجميع... جميعنا في قارب واحد، يبحر أملاً في تحقيق النجاح".

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