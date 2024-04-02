الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن عن تعديل موعد إقامة بطولة كأس الخليج

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم، عن تعديل موعد إقامة بطولة كأس الخليج /خليجي 26/، المقرر إقامتها في دولة الكويت، لتكون خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير 2025.
وذكر الاتحاد، في بيانه، أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تحديد موعد جديد للبطولة ليكون بدلا عن موعدها السابق الذي كان مقررا في الفترة من 13 حتى 26 ديسمبر 2024.
وتشارك في بطولة كأس الخليج ثماني منتخبات، يأتي على رأسها الكويت (المستضيف)، بالإضافة للمنتخب العراقي (حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في البصرة 2023)، إضافة إلى منتخبات قطر والسعودية وعمان، والإمارات، والبحرين، واليمن.
ويتوقع أن يتم الإعلان في الفترة القادمة عن موعد سحب القرعة، وتحديد الملاعب التي ستستضيف المباريات والتدريبات للمنتخبات المشاركة.
جدير بالذكر أن المنتخب الكويتي يعتبر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، بعشرة ألقاب.
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