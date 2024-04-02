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الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن عن تعديل موعد إقامة بطولة كأس الخليج

4/2/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم، عن تعديل موعد إقامة بطولة كأس الخليج /خليجي 26/، المقرر إقامتها في دولة الكويت، لتكون خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير 2025.

وذكر الاتحاد، في بيانه، أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تحديد موعد جديد للبطولة ليكون بدلا عن موعدها السابق الذي كان مقررا في الفترة من 13 حتى 26 ديسمبر 2024.

وتشارك في بطولة كأس الخليج ثماني منتخبات، يأتي على رأسها الكويت (المستضيف)، بالإضافة للمنتخب العراقي (حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في البصرة 2023)، إضافة إلى منتخبات قطر والسعودية وعمان، والإمارات، والبحرين، واليمن.

ويتوقع أن يتم الإعلان في الفترة القادمة عن موعد سحب القرعة، وتحديد الملاعب التي ستستضيف المباريات والتدريبات للمنتخبات المشاركة.

جدير بالذكر أن المنتخب الكويتي يعتبر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، بعشرة ألقاب.

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