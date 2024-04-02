منظمة الصحة العالمية: تدمير مجمع الشفاء في غزة يعني انتزاع القلب من النظام الصحي



قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء، الذي يعتبر أحد أهم المرافق الطبية في قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.

وأفادت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء بأن "مستشفى الشفاء أصبح الآن في حالة خراب، وأن تدمير

مجمع الشفاء يعني انتزاع القلب من النظام الصحي".

يشار إلى أن المستشفى الموجود في مدينة غزة يقدم رعاية طبية متخصصة. وبحسب هاريس، كان يضم 750 سريرا و25 غرفة عمليات و30 غرفة للعناية المركزة.

وبشكل عام، تقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من ثلث المستشفيات

الـ36 الموجودة في قطاع غزة تعمل حاليا.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة مستشفى الشفاء مساء الأحد، بعد نحو أسبوعين من بدء العملية العسكرية هناك.



وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن أكثر من 200 إرهابي قتلوا في العملية التي جرت في المستشفى ضد حماس، وأن المئات استسلموا.

وبحسب الدفاع المدني الذي تسيطر عليه حركة حماس، فقد تم العثور على نحو 300 جثة داخل المستشفى ومحيطه. وتتهم إسرائيل حماس بإساءة استخدام المرافق الطبية بشكل منهجي لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه

حماس.

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