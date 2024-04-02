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طقس الإمارات غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار

4/2/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:15 والجزر الأول عند الساعة 15:04، ويكون بحر عمان كذلك خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:19 الثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:51.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 31 19 80 35
دبي 31 21 80 30
الشارقة 31 20 85 35
عجمان 30 20 85 35
أم القيوين 29 20 85 35
رأس الخيمة 31 18 85 35
الفجيرة 34 24 65 20
العـين 33 19 65 15
ليوا 34 18 65 20
الرويس 33 19 75 20
السلع 32 18 75 35
دلـمـا 30 19 85 35
طنب الكبرى / الصغرى 28 21 90 75
أبوموسى 28 21 80 65

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