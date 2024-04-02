آرت أوف ليفينج مول يستضيف مبدعين في عالم التصميم إلى أمسية سحورٍ حصرية



مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك، أعلن "آرت أوف ليفينج مول" عن استضافته نخبةً من أبرز المبدعين وأصحاب الرؤية المبتكرة في عالم التصميم الداخلي إلى أمسية سحورٍ حصرية، منحتهم فرصة اللقاء والتواصل وتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث مصادر الإلهام الفنّي، وسط أجواء من المودّة والإلفة التي تتميّز بها هذه الفترة من العام.

أمسية السحور هذه شكلت احتفاليةً بروح الابتكار والأفكار الرائدة والآفاق غير المحدودة في عالم التصميم الداخلي، ووفرت كذلك فرصةً مثالية لأصحاب الرؤية الخاصة والمبدعين لكي يلتقوا ويتبادلوا الآراء ويطّلعوا على كل جديد في هذا العالم، ويناقشوا آفاق التعاون والعمل الجماعي الكفيل بتعزيز المساحات الإبداعية في هذا المجال.

عاش المشاركون في جلسة السحور الحصرية هذه تجربةً غير مسبوقة حاكت جميع الحواس، من خلال أجواء احتفالية شملت المأكولات الرمضانية الشهية والألحان العربية التقليدية والعروض الفنية والثقافية المتنوّعة، مع الاهتمام الكامل بأدقّ التفاصيل التي جعلتها أمسيةً لا تُنسى. كما هدفت هذه الجلسة إلى تفعيل فرص التعاون والابتكار بين مبدعين يتميّز كلّ منهم بشخصيته الفريدة، وذلك للجمع بين الأفكار المتنوّعة، تمهيداً لشراكاتٍ مثمرة ترتقي بالواقع الإبداعي إلى أبعد الحدود.

في تعليقه على هذا الحدث، قال السيد باسل علي، مدير التسويق في "آرت أوف ليفينج مول": "أسعدنا أن نستضيف مبتكرين وأصحاب أفكارٍ رائدة نقدّر إبداعاتهم إلى جلسة سحور نعتبرها بمثابة لفتة تكريم لمصمّمين يمتلكون الجرأة والحلم والإصرار على تجاوز المألوف، بما يساهم في رسم ملامح مستقبل التصميم في المنطقة والعالم. تشرفنا بحضورهم بيننا، حيث احتفلنا وإياهم بأبعاد شهر رمضان الكريم، وبالأجواء الساحرة التي نعيشها مع الإبداع الذي لا يقف عند أيّ حدّ".



جميع المبتكرين في عالم التصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لبّوا الدعوة إلى أمسية السحور هذه، أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة من "آرت أوف ليفينج مول".

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