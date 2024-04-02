محاكم دبي تصدر عدداً من مجلة «صدى المحاكم»

أصدرت محاكم دبي العدد السادس من مجلة «صدى المحاكم»، القضائيّة، القانونيّة، والتي تتضمن موضوعات متنوعة تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي، من خلال تعزيز نشر المعرفة في هذا المجال واستقطاب متخصصين في الموضوعات القانونية والقضائية والإدارية المتعلقة بإدارة المحاكم لبيان العلاقة بين النظريات والفقه القانوني والواقع العملي والتطبيق القضائي لها.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي أن قوة الأمة تُبنى من المعرفة وتبادلها، وإيماناً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» إن القلم والمعرفة أقوى بكثير من أي قوة أخرى»، وأشار أن محاكم دبي حرصت خلال الفترة الماضية على إصدار مجلة «صدى المحاكم» والتي تُعّد منبرًا هاماً لتسليط الضوء على التطورات القانونية الراهنة واستشراف المستقبل من خلال التقارير المُفصلّة والموثوقة والمقابلات التي تطرحها المجلة مع خبراء قانونيين وقضاة يشاركون بآرائهم وتجاربهم في مجال العدالة والقانون، لذلك أصبحت مجلة «صدى المحاكم» مرجعاً موثوقاً ومصدراً أساسياً للمعلومات القضائية في إمارة دبي.

وأشار إلى أن زيادة الوعي القانوني وتعزيز فهم العدالة والتشريعات يُعتبّر مطلباً بين أفراد المجتمع، حيث قدمت المجلة بمشاركة من مختلف الشرائح المختصة مجموعة واسعة من المواضيع القضائية والقانونية والتحديات الراهنة والمستقبلية.

وذكر القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني رئيس تحرير مجلة «صدى المحاكم«، أن المجلة تسعى أن تكون الخيار الأول للنخبة في مجال القانون والقضاء، وقد احتوى هذا العدد على مواضيع مختلفة أبرزها التأصيل القانوني لمسؤولية المُشغِّل عن الأضرار الناجمة عن المركبة ذاتية القيادة، وشركة الشخص الواحد، و تحقيق صحفي عن دور المكتب الفني بمحكمة التمييز لتسهيل العمل القضائي وتعزيز العدالة، كما تم تناول التطور التاريخي للقضاء في إمارة دبي من الأعراف إلى القوانين، وحق الارتفاق في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية كذلك فلسفة التشريع في مجال الذكاء الاصطناعي وحكم الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول الحقيقي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي والوعد مصدر من مصادر الالتزام ومقال حول قانون المخدرات الجديد ومقال السعادة والقانون ومقال الطبيعة القانونية للمفاوضات السابقة على مرحلة التعاقد وأحكام الطلاق وطرق إثباته في التشريع الإماراتي.

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العدد السادس لمجلة»صدى المحاكم



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