تكريم 60 فائزاً بمسابقة القرآن الكريم في عجمان

شهد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان، الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم الدورة الـ 6 والتي تنظمها جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية بعجمان، وأقيم الحفل مساء أمس بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات بجامعة عجمان، وكرم خلالها 60 مشاركاً ومشاركة من الفائزين، كما بلغ عدد المشاركين في الجائزة 250 مشاركاً تأهل منهم 70 مشاركاً ومشاركة، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم والراعي للجائزة خليفة سلطان بن حارب المهيري.

وأكد أحمد حسن الفورة رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الهدف من الجائزة غرس حب القرآن الكريم في نفوس الناشئة، وتنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا، وتنمية روح التنافس والعمل كفريق واحد بين المشاركين في المسابقة، واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم وتشجيعها ومتابعتها.

وقالت منى صقر المطروشي، المدير العام لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية: درجت الجمعية سنوياً على تنظيم مسابقة القرآن الكريم، لافتة بأن فئات الجائزة تشمل حفظ 20 جزءاً من القرآن الكريم و10 أجزاء و5 أجزاء، إضافة إلى 3 أجزاء وجزء عم للطلبة صغار السن، كما شارك في المسابقة 8 من أصحاب الهمم، منهم إماراتيون، وكذلك من جنسيات مختلفة.

وذكرت أن هناك أكثر من 10 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في الإمارة شاركت في المسابقة، كما أن الجائزة تهدف إلى حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، مؤكدة أن الجائزة تشهد سنوياً زيادة في عدد المشاركين، كما تهدف إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله، ومحيي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث الطلاب على التحلي بالأخلاق السامية وتهذيب السلوك والارتقاء بالمجتمع.

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