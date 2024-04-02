«مسبار الأمل» ينشر بيانات وخرائط للغبار والجليد لعام مريخي كامل

نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام مقاطع فيديو تضم سلسلة من البيانات تم رصدها بواسطة جهاز مقياس طيفي بالأشعة تحت الحمراء «EMIRS» تسلط الضوء على الخرائط اليومية للغبار والجليد على مدار عام مريخي كامل، وتتيح هذه الخرائط إجراء التحليلات وتعميق فهمنا للتغيرات اليومية لهذه العناصر في الغلاف الجوي.

المهمة العلمية

وتأتي البيانات العلمية التي نشرها «مسبار الأمل» بعد الإعلان عن تمديد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لمهمته العلمية في الكوكب الأحمر وبعد أيام من نشره الدفعة العاشرة من سلسلة البيانات العلمية، والتي تضمنت ملاحظات تم التقاطها بواسطة المقياس الطيفي بالأشعة الفوق البنفسجية في 16 يوليو من أعماق الجانب الليلي، حيث كان لدى المسبار منظور قريب جداً لـ«المريخ الجديد» مشابه لـ «القمر الجديد».

وتضاف هذه البيانات إلى قائمة الإنجازات التي قدمها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للمجتمع العلمي الدولي، والذي ساهم في نشر عشرات الأوراق العلمية والبحثية في مجلات علمية عالمية ومرموقة، تدعم دراسات الباحثين والعلماء حول العالم، وتعزز نمو الأبحاث التي يجريها الطلاب والعلماء والباحثون الإماراتيون.

بيانات نوعية

وتساهم التقنيات التي يحملها «مسبار الأمل» في تسجيل ورصد بيانات نوعية، وذلك من خلال ثلاثة أجهزة علمية هي كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI وكاميرا رقمية لالتقاط صور ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ، وتستخدم أيضاً لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، الذي يقيس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، بالإضافة إلى المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية EMUS، ويقيس الأوكسجين وأول أوكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ والهيدروجين والأوكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ.

والتقطت كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI التي يحملها المسبار مئات الصور للمريخ منذ انتقال المسبار إلى المدار العلمي في أوائل أبريل 2021، وتركز الكاميرا على رسم خرائط لسحب المياه الجليدية في الغلاف الجوي للمريخ، أما بالنسبة للمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، فمنذ دخول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ عمل المقياس الموجود على متن المسبار على جمع بيانات علمية توضيحية، ومعايرة المقياس بشكل صحيح، إضافة إلى معالجة البيانات التي يتم جمعها بصورة روتينية ودورية.

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