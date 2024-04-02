غوارديولا يعلّق ساخراً على مشادته مع غريليش أفعل ذلك من أجل الكاميرات

علّق المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا بشكل ساخر على المشادة التي حصلت مع لاعبه جاك غريليش بعد التعادل السلبي الأحد مع أرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قائلاً "أفعل ذلك من أجل الكاميرات، من أجل غروري".

وبدا الاستياء واضحاً على غوارديولا في مشادته الحامية التي امتدت لقرابة 20 ثانية مع الجناح الإنجليزي بعد صافرة نهاية المباراة التي فتحت طريق الصدارة لليفربول، مرفقاً كلامه الموجه لابن الـ28 عاماً بإيماءات مُعَبِرة، قبل أن يربت على رأس لاعب أستون فيلا السابق بطريقة حُبية في ختام الجدال.

وتصدر هذا المشهد الذي التقطته شبكة "سكاي سبورتس"، الحديث بعد المباراة وحتى أن بعض المراقبين انتقدوا الإسباني، معتبرين أن المكان الملائم لما حصل هو غرف الملابس وليس أمام عدسات الكاميرات والجمهور.

ورداً على سؤال بشأن ما حصل، استخدم غوارديولا السخرية بوجه متجهم في مؤتمره الصحافي الثلاثاء عشية مواجهة أستون فيلا في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، قائلاً "أفعل ذلك من أجل الكاميرات، من أجل غروري. أحتاج الى الكاميرات (الشهرة) كي أنام بشعور هائل من الرضا".

وتابع رده الساخر "أحاول دائماً أن أنتقد اللاعبين وأن أجعلهم يدركون الى أي مدى هم سيئون".

وللمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، فشل سيتي في الوصول الى الشباك خلال مباراة على أرضه في الدوري وحاول غوارديولا تدارك الأمور بإدخال غريليش والبلجيكي جيريمي دوكو لكن شيئاً لم يتغير.

وبسبب هذا التعادل، تنازل أرسنال عن الصدارة لصالح ليفربول وبات سيتي متخلفاً في المركز الثالث عن "الحمر" بفارق ثلاث نقاط، وذلك قبل اختباره الصعب على أرضه الأربعاء ضد أستون فيلا الرابع.

ورأى غوارديولا أن خبرة سيتي الذي توّج بلقب الدوري خمس مرات في آخر ستة مواسم، لن تكون عاملاً حاسماً في معركة الأمتار الأخيرة من الدوري.

ويهدف سيتي الى أن يصبح أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الممتاز، لكن التعادل مع أرسنال كرّس عقدة فريق غوارديولا أمام الخمسة الأوائل هذا الموسم، إذ فشل في تحقيق الفوز على أي من فرق الطليعة في ست محاولات.

وشدد غوارديولا على ضرورة أن ينهي فريقه هذه السلسلة السلبية عندما يستضيف أستون فيلا الرابع على استاد الاتحاد، مضيفاً "ليس لدينا الكثير من الفرص لإهدار النقاط، لكن لا تزال هناك تسع مباريات متبقية. خبرتنا لا معنى لها، ليس لها أي قيمة. ما يهم هو أستون فيلا"، أي الفوز على فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يقاتل مع توتنهام على المركز الرابع.

ولم يخسر سيتي في 23 مباراة لكن هزيمته الأخيرة جاءت على أرض أستون فيلا 0-1 في ديسمبر.

ووصف غوارديولا تلك الخسارة بأنها أسوأ أداء لسيتي هذا الموسم، ويدرك أن على فريقه الارتقاء بمستواه ليخرج الأربعاء بالنقاط الثلاث.

وقال الإسباني "أستون فيلا يلعب من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا وكل فريق يلعب من أجل شيء ما...الطريقة التي يلعبون بها رائعة. أوناي إيمري تمتع بالثبات في كل موسم. كان فيلا مثيراً للإعجاب وهذه ليست مفاجأة"، مشيداً بمواطنه إن كان من ناحية "مؤهلاته، إدارته وجودة الفريق".

ومن الممكن أن يستعيد سيتي جون ستونز لتخفيف مشاكل الإصابات التي يعاني منها في الدفاع، لكن يستمر غياب كايل ووكر والهولندي نايثن آكيه وحارس المرمى البرازيلي إيدرسون وفق ما كشف غوارديولا.





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