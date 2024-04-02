الإمارات والأردن تنفذان ثامن عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الإنسانية شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية الفارس الشهم

3" الإنسانية ، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني ثامن عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الامارات 56 طناً من المساعدات.

ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيدا للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز