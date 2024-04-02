مصرع 6 طلاب دهستهم شاحنة لدى خروجهم من المدرسة بالعراق

قُتل ستة طلاب على الأقل وجرح 14 آخرون الثلاثاء بعدما دهستهم شاحنة لدى خروجهم من المدرسة في محافظة البصرة في جنوب العراق، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري "شرطة محافظة البصرة تلقي القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة" في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة.

ولفت إلى أنه وفق "الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".

وفي العام 2022 قضى أكثر من 4900 شخص بحوادث سير في العراق، أي ما معدّله 13 حالة وفاة في اليوم، وفق بيانات وزارة الصحة.



