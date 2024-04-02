رئيس إقليم كتالونيا يقترح استفتاء جديدا على الانفصال



قدمت حكومة كتالونيا مقترحا ملموسا لإجراء استفتاء جديد على الانفصال عن إسبانيا.



وقال رئيس إقليم كتالونيا بيري أراجونيس في برشلونة اليوم الثلاثاء: "من الممكن أن يتم إجراء تصويت، إنها مجرد مسألة إرادة سياسية."



وقال إن الناخبين سيجيبون على سؤال واضح بنعم أو بلا وهو "هل ترغب في أن تصبح كتالونيا دولة مستقلة؟"

وأوضح أراجونيس أنه يمكن إجراء مثل هذا الاستفتاء على أساس المادة 92 من الدستور التي تسمح بإجراء استفتاء على "القرارات السياسية ذات الأهمية الخاصة".



ويجب أن يدعو للاستفتاء الملك فيليبي السادس بناء على اقتراح رئيس الحكومة الإسبانية بعد موافقة البرلمان.

لكن أعضاء الحكومة المركزية في مدريد رفضوا المقترح على الفور. وقال وزير شؤون الرئاسة فيليكس بولانيوس على سبيل المثال إنه "ضده قلبا وقالبا ."

وذكرت بيلار أليجريا المتحدثة باسم الحكومة أن مقترح أراجونيس يرقى إلى الاستعراض السياسي قبل الانتخابات البرلمانية في كتالونيا في 12 مايو.

كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد وافق على العفو عن المتورطين في محاولة الاستفتاء الفاشلة على انفصال كتالونيا في 2017 ليضمن إعادة انتخابه في الخريف الماضي من خلال الحصول على أصواتهم.



ورغم ذلك ما زال يستبعد إجراء استفتاء على انفصال الإقليم.





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