لندن تستدعي السفير الاسرائيلي بعد مقتل 3 عمال اغاثة بريطانيين في غزة

استدعت الحكومة البريطانية الثلاثاء سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم" بمقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة اسرائيلية في غزة.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اندرو ميتشل في بيان "طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقاسم النتائج مع المجتمع الدولي برمته، ومحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) في شكل كامل على أفعالهم".

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