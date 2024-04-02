لندن تستدعي السفير الاسرائيلي بعد مقتل 3 عمال اغاثة بريطانيين في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعت الحكومة البريطانية الثلاثاء سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم" بمقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة اسرائيلية في غزة.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اندرو ميتشل في بيان "طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقاسم النتائج مع المجتمع الدولي برمته، ومحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) في شكل كامل على أفعالهم".
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