حمدان بن محمد يشهد محاضرة للكاتب دان بيوتنر حول العادات الصحية في المجتمعات المترابطة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محاضرة قدمها دان بيوتنر الكاتب الأمريكي ومؤلف كتاب "المناطق الزرقاء"، وذلك في مجلس سموه في منطقة ند الشبا بدبي.

حضر المحاضرة، إلى جوار سموه، كل من: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتناول الكاتب دان بيوتنر خلال المحاضرة، التي حضرها جمع من أعيان البلاد والوزراء وكبار الشخصيات، أنماط الحياة الصحية في مجتمعات المناطق الزرقاء، وهي خمس مناطق في العالم من المعروف أن الناس يعيشون فيها حياة طويلة وصحية، بسبب ممارستهم عادات صحية إيجابية وسط مجتمعات مترابطة.

يذكر أن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، تستهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية في مجتمع دبي، وترسيخ جودة حياة المواطنين، حيث تضمنت إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

( الطفولة المبكرة )

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الدكتورة شيلبا بويجة الاختصاصية في معهد سيميل لعلم الأعصاب والسلوك البشري في كلية ديفيد جيفن للطب.

تخلل اللقاء، حديث حول رعاية الطفولة المبكرة والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل وتوفير أفضل فرص النمو والازدهار لهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.

وقد تناول الحضور طعام الإفطار على مائدة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

و أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،

أن رمضان شهر صوم .. وشهر تواصل مجتمعي .. وشهر علم ومعرفة وتعلّم مستمر .

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد، محاضرة للكاتب والمستكشف الأمريكي دان بويتنز حول «المناطق الزرقاء»، رفقة عدد من المسؤولين والأعيان، كما التقى سموه

الدكتورة شيلبا بهويجة المتخصصة في علم النفس التنموي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "شهدت محاضرة للكاتب والمستكشف الأمريكي دان بويتنز حول "المناطق الزرقاء" وذلك رفقة عدد من المسؤولين والأعيان .. كما التقيت الدكتورة شيلبا بهويجة المتخصصة في علم النفس التنموي حيث ناقشنا أهمية رعاية الطفولة المبكرة والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل علمياً ومعرفياً. رمضان شهر صوم .. وشهر تواصل مجتمعي .. وشهر علم ومعرفة وتعلّم مستمر" .





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