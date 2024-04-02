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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

4/2/2024 2:41:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 4 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 2 - 4 - 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين الكلمة التي وجهها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يوم أمس الإثنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما جاء فيها من معان سامية وتوجيهات سديدة والتي أعرب فيها سموه حفظه الله ورعاه عن أمله بأن يعقد أبناء الوطن العزم على فتح صفحة جديدة أعلاها مخافة الله والتوكل عليه وأساسها التحلي بالفضائل والطاعات وفعل الخيرات وقوامها اجتناب الآثام وحفظ اللسان والبعد عن التعصب والمصالح الشخصية ورائدها إشاعة المحبة والتفاؤل والوئام والبعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية داعيا سموه حفظه الله ورعاه الناخبين والناخبات الذين سيدلون بأصواتهم يوم الخميس المقبل في انتخابات مجلس الأمة 2024 إلى حسن اختيار من يمثلهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية وافتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية فالاختيار السليم طريق لبناء مستقبل الوطن والأجيال معربا سموه عن الأمل في أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأن يستفيد أعضاء مجلس الأمة من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وأن ينهضوا بمسؤولياتهم الوطنية.
كما تضمنت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إشارة إلى الضرر الفادح والجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية ونظرا لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية وأنه لا يمكن السكوت عنه مشيدا بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية ودعم سموه حفظه الله ورعاه لهذه الجهود والإجراءات.
من جانبه عبر مجلس الوزراء عن امتنانه للمعاني السامية والتوجيهات السديدة التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله وأن يحفظ هذا الوطن العزيز وشعبه وكل من يقيم على أرضه من كل مكروه.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء الزيارة التفقدية لسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مسجد الدولة الكبير يوم السبت الماضي حيث اطلع سموه على استعدادات القائمين على إدارة المسجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة القيام خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والخدمات المقدمة لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة ومستوى الإعداد والتنظيم المميز بمسجد الدولة الكبير وتسخير جميع الإمكانيات لتوفير سبل الراحة لتمكين المصلين من أداء الصلاة بكل طمأنينة ويسر في هذه الليالي المباركة.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على أن تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 على أكمل وجه وبشكل يعكس الوجه الحضاري والديمقراطي لدولة الكويت وبهدف تمكين الناخبين والناخبات من الإدلاء بأصواتهم في المدارس مقار اللجان الانتخابية بكل سهولة ويسر فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الذي أكد على الاستعدادات التي قامت بها لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة وتضافر جهود الجهات المعنية بهذا الشأن كما استمع المجلس الى شرح قدمه معالي الدكتور عادل محمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حول آخر استعدادات وترتيبات وزارة التربية لتنظيم عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 والتي ستجرى يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من شهر أبريل الحالي في 124 مدرسة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية الخمس موضحا أنه سوف يتم تسليم هذه المدارس إلى وزارة الداخلية بعد نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر أبريل الحالي وعليه سيتم تحول الدراسة في هذه المدارس إلى نظام التعليم عن بعد وسيمارس المدرسون والطلبة في هذه المدارس العملية التعليمية من منازلهم وذلك فقط يوم غد الأربعاء الموافق 3 -4 -2024 .
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من أبريل الجاري واعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك في يوم الخميس الموافق 4 -4 -2024 أما الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.
وبهذا الصدد يدعو مجلس الوزراء الناخبين والناخبات إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الأمة 2024 لتحقيق مستقبل مشرق لشعب الكويت والأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وفي سياق آخر أبن مجلس الوزراء المغفور لهما بإذن الله تعالى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق المرحوم محمد ناصر الحمضان والنائب السابق في مجلس الأمة حسين مكي الجمعة مستذكرا جهود الفقيدين المخلصة ودورهما البارز في مجال العمل الوطني والإنساني والخيري في دولة الكويت وخارجها داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته. (النهاية)

ج ي / م ص ع


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