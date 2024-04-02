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ألمانيا تطالب الكيان المحتل بالتحقيق فورا في مقتل موظفي إغاثة في غزة

4/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 2 ـ 4 (كونا) ـ-- طالبت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء الكيان الإسرائيلي المحتل بإجراء "تحقيق فوري" في مقتل سبعة موظفي إغاثة دوليين يعملون لمنظمة (وورلد سنترال كيتشن) في قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن حكومة الاحتلال مطالبة على الفور بإيضاح جميع ملابسات وتفاصيل الحادثة المروعة.
وأضافت بيربوك أن الحكومة الألمانية تجدد مطالبها بضرورة تقديم إجراءات فاعلة من أجل التوصل لحل للنزاع قائلة إن مثل هذه الحوادث يجب ألا تتكرر.
كما عزت الوزيرة عائلات ضحايا موظفي الإغاثة السبعة الذين ينحدرون من أستراليا وبولندا وبريطانيا وفلسطين إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وتم استهدافهم أمس الاثنين في هجوم جوي لمقاتلات الاحتلال. (النهاية)

ع ن ج / أ م س



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