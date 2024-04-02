ألمانيا تطالب الكيان المحتل بالتحقيق فورا في مقتل موظفي إغاثة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 2 ـ 4 (كونا) ـ-- طالبت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء الكيان الإسرائيلي المحتل بإجراء "تحقيق فوري" في مقتل سبعة موظفي إغاثة دوليين يعملون لمنظمة (وورلد سنترال كيتشن) في قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن حكومة الاحتلال مطالبة على الفور بإيضاح جميع ملابسات وتفاصيل الحادثة المروعة.
وأضافت بيربوك أن الحكومة الألمانية تجدد مطالبها بضرورة تقديم إجراءات فاعلة من أجل التوصل لحل للنزاع قائلة إن مثل هذه الحوادث يجب ألا تتكرر.
كما عزت الوزيرة عائلات ضحايا موظفي الإغاثة السبعة الذين ينحدرون من أستراليا وبولندا وبريطانيا وفلسطين إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وتم استهدافهم أمس الاثنين في هجوم جوي لمقاتلات الاحتلال. (النهاية)
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