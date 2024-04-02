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رئيس السنغال الجديد يتعهد بالتماسك الوطني والسير على طريق الديمقراطية والعدالة

4/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط -2 - 4 (كونا) -- تعهد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي اليوم الثلاثاء بالحفاظ على السلام والتماسك الوطني والسير ببلاده على طريق الديمقراطية والعدالة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها فاي عقب أداء اليمين الدستورية أمام اعضاء المجلس الدستوري.
وأشاد فاي في كلمته بتضحيات الشعب السنغالي من أجل الدفاع عن قيم الجمهورية والسلام وفق ما نقلته وكالة الانباء السنغالية.
ووعد فاي بأن يضع في اعتباره دائما التضحيات الجسيمة للشعب السنغالي لا سيما "الآباء المؤسسين" الذين كان لهم الفضل في إرساء الأسس الصلبة للديمقراطية السنغالية وسيادة القانون لافتا إلى "اننا مدينون لهم بقيم الحرية والعدالة والتقدم ".
وكان المجلس الدستوري أكد فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في ال24 من مارس الماضي بعد ان حصل على 28ر54 بالمئة من الأصوات فيما حصل مرشح الائتلاف الحاكم امادو با على 79ر35 بالمئة. (النهاية)

م ر ي / ط م ا



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