رئيس السنغال الجديد يتعهد بالتماسك الوطني والسير على طريق الديمقراطية والعدالة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط -2 - 4 (كونا) -- تعهد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي اليوم الثلاثاء بالحفاظ على السلام والتماسك الوطني والسير ببلاده على طريق الديمقراطية والعدالة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها فاي عقب أداء اليمين الدستورية أمام اعضاء المجلس الدستوري.
وأشاد فاي في كلمته بتضحيات الشعب السنغالي من أجل الدفاع عن قيم الجمهورية والسلام وفق ما نقلته وكالة الانباء السنغالية.
ووعد فاي بأن يضع في اعتباره دائما التضحيات الجسيمة للشعب السنغالي لا سيما "الآباء المؤسسين" الذين كان لهم الفضل في إرساء الأسس الصلبة للديمقراطية السنغالية وسيادة القانون لافتا إلى "اننا مدينون لهم بقيم الحرية والعدالة والتقدم ".
وكان المجلس الدستوري أكد فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في ال24 من مارس الماضي بعد ان حصل على 28ر54 بالمئة من الأصوات فيما حصل مرشح الائتلاف الحاكم امادو با على 79ر35 بالمئة. (النهاية)
م ر ي / ط م ا
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