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(المركزي اليمني) يمهل جميع البنوك 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن

4/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 2 - 4 (كونا) -- أمهل البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء جميع البنوك 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسة من مدينة صنعاء الخاضعة لميليشيا الحوثي إلى (عدن) التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في قرار نشره على الموقع الإلكتروني للبنك "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق البنوك المخالفة طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية".
وعزا القرار هذا الإجراء إلى ما تتعرض له البنوك والمصارف التي تتخذ من صنعاء مركزا رئيسا لها من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة على لائحة الإرهاب الأمر الذي يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار إلى ما قامت به ميليشيا (الحوثي) من إجراءات لإصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية لافتا إلى إصدارها تشريعات غير قانونية لتعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
وشدد على أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقا للقانون.
وكان البنك المركزي اليمني في (عدن) قد حذر الأسبوع الماضي جميع الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة من فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 100 ريال يمني وطرحها للتداول في الأسواق. (النهاية)

س ن ص / أ م س



MENAFN02042024000071011013ID1108050578

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