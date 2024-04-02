الاتحاد البرلماني العربي يدين انتهاك الاحتلال الاسرائيلي للسيادة السورية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 4 (كونا) -- دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الثلاثاء انتهاك الاحتلال الاسرائيلي امس الاثنين للسيادة السورية واستهدافه مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وقال الاتحاد في بيان له ان هذا الاعتداء يشكل "انتهاكا لكافة القوانين والمواثيق المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية الدولية".
واضاف ان هذا العدوان يأتي بسبب "فشل" الاحتلال الاسرائيلي في حربه على الشعب الفلسطيني وصرف انتباه الرأي العام العالمي عن "المجازر التي يرتكبها بحق الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية الفاعلة بالزام الاحتلال الاسرائيلي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية مشددا على ان تكرار هذه الاعتداءات من شأنه "توسيع دائرة العنف والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة مما يشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن الدوليين".
وكانت سوريا قد اعلنت امس الاثنين مقتل واصابة عدد من الاشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) في العاصمة السورية دمشق. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا
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