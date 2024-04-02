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الاتحاد البرلماني العربي يدين انتهاك الاحتلال الاسرائيلي للسيادة السورية

4/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 4 (كونا) -- دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الثلاثاء انتهاك الاحتلال الاسرائيلي امس الاثنين للسيادة السورية واستهدافه مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وقال الاتحاد في بيان له ان هذا الاعتداء يشكل "انتهاكا لكافة القوانين والمواثيق المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية الدولية".
واضاف ان هذا العدوان يأتي بسبب "فشل" الاحتلال الاسرائيلي في حربه على الشعب الفلسطيني وصرف انتباه الرأي العام العالمي عن "المجازر التي يرتكبها بحق الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية الفاعلة بالزام الاحتلال الاسرائيلي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية مشددا على ان تكرار هذه الاعتداءات من شأنه "توسيع دائرة العنف والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة مما يشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن الدوليين".
وكانت سوريا قد اعلنت امس الاثنين مقتل واصابة عدد من الاشخاص جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) في العاصمة السورية دمشق. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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