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(التعاون الإسلامي) تدين جريمة استهداف فريق عمل إغاثي في غزة

4/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 4 (كونا) - - دانت منظمة التعاون الاسلامي بأشد العبارات اليوم الثلاثاء جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريقا من العاملين الإغاثيين الدوليين في قطاع غزة معتبرة ذلك امتدادا لسلسلة انتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعت المنظمة في بيان المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه قوات الاحتلال باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة دعوتها الى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل وحماية المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك العاملين في مجال الإغاثة وضمان إيصال المساعدات الانسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وكان المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن يوم أمس الاثنين ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اغتال أشخاصا من الفرق الاغاثية الدولية العاملة في القطاع من جنسيات بريطانية وبولندية واسترالية وكندية وأمريكية وسائق المركبة الفلسطيني خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط قطاع غزة. (النهاية)

ف ن / ط م ا



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