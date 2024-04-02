(التعاون الإسلامي) تدين جريمة استهداف فريق عمل إغاثي في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 2 - 4 (كونا) - - دانت منظمة التعاون الاسلامي بأشد العبارات اليوم الثلاثاء جريمة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريقا من العاملين الإغاثيين الدوليين في قطاع غزة معتبرة ذلك امتدادا لسلسلة انتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعت المنظمة في بيان المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه قوات الاحتلال باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة دعوتها الى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل وحماية المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك العاملين في مجال الإغاثة وضمان إيصال المساعدات الانسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وكان المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن يوم أمس الاثنين ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اغتال أشخاصا من الفرق الاغاثية الدولية العاملة في القطاع من جنسيات بريطانية وبولندية واسترالية وكندية وأمريكية وسائق المركبة الفلسطيني خلال غارة على سيارتهم بمنطقة (دير البلح) وسط قطاع غزة. (النهاية)
ف ن / ط م ا
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