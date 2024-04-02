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العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

4/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 4 (كونا) - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومستدام.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناول التطورات الخطيرة في غزة.
وذكر البيان أن الرئيس الفلسطيني قدر دور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في الحصول على كامل حقوقه المشروعة.
وثمن الرئيس الفلسطيني بحسب البيان مواقف الأردن الثابتة ومساعيه الدؤوبة لوقف الحرب على غزة ورفض تهجير الفلسطينيين وصون وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها. (النهاية)

ع م ن / ط م ا



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