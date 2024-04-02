العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 4 (كونا) - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومستدام.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناول التطورات الخطيرة في غزة.
وذكر البيان أن الرئيس الفلسطيني قدر دور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في الحصول على كامل حقوقه المشروعة.
وثمن الرئيس الفلسطيني بحسب البيان مواقف الأردن الثابتة ومساعيه الدؤوبة لوقف الحرب على غزة ورفض تهجير الفلسطينيين وصون وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها. (النهاية)
ع م ن / ط م ا
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