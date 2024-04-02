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أكاديمية كويتية تدعو إلى تكاتف الجهود للتوعية المبكرة باضطراب التوحد لمعرفة أعراضه وتشخيصه

4/2/2024 2:41:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 4 (كونا ) -- دعت أكاديمية كويتية اليوم الثلاثاء إلى تكاتف الجهود من أجل التوعية باضطراب التوحد بغية التعرف على أعراضه وتشخيصه مبكرا بما يعود بالفائدة على المصابين به.
وقالت الدكتورة في مناهج وطرق تدريس التربية الخاصة والتوحد في كلية التربية في جامعة الكويت عهود الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اليوم يصادف اليوم العالمي للتوحد الذي حددته هيئة الأمم المتحدة شعارا بعنوان (الانتقال من البقاء إلى الازدهار).
وأوضحت الهاجري أن الشعار يعني أن "الشخص من ذوي التوحد تم تمكينه من الدمج وماذا بعد ذلك؟" مضيفة أن الأمم المتحدة تضع شعارا بهذه المناسبة منذ عام 2008.
وأكدت أن اليوم العالمي للتوحد يدفعنا جميعا في الكويت إلى التكاتف والتعاون كأفراد وجهات مسؤولة للتوعية بهذا الاضطراب مشيرة إلى دور الجهات الأكاديمية والطبية والتربوية والإعلامية بشكل خاص في التوعية به ومعرفة أعراضه وأهمية تشخيصه.
وأشارت إلى عدم وجود فرق بين اضطراب طيف التوحد واضطراب التوحد موضحة أن وجود كلمة طيف تأتي للتنبيه على أن كل حالة من حالات التوحد تختلف عن الأخرى في برامج التدخل المبكر وخطط تعديل السلوك.
وقالت إن التسليط في هذه السنة يكون بالاستماع إلى القصص الملهمة من الأشخاص من ذوي التوحد ومعرفة كيفية التعامل والتعايش معه والتحديات التي يواجهونها.
وأشادت بجهود الكويت التي تعتبر من الدول السباقة في العالم المنادية بحقوق الإنسان ومنها حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة موضحة أن الكويت وقعت على اتفاقية هيئة الأمم المتحدة التي تنادي بتوفير الفرص المتساوية لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة ومن ضمنهم التوحد.
وأشارت إلى أهمية التطوير التعليمي للطلبة من ذوي التوحد وتكاتف جهود الأهل والمدرسة في مراعاة حالة الطالب والفروقات الفردية ما بين المصابين وإعطاء كل حالة حقها ووقتها.
وبينت الهاجري أن اضطراب طيف التوحد ينقسم إلى ثلاثة مستويات (بسيط - متوسط - شديد) وإلى هذه اللحظة لم يثبت علميا بوجود سبب واحد يؤدي للإصابة مؤكدة أن الأسباب ما تزال مجهولة وهي في طور الدراسة.
وقالت "التوحد ليس مرضا بل هو اضطراب نمائي يصيب القدرات العقلية في الدماغ ويؤثر على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والمهارات السلوكية للمصاب".
وأضافت أن كلمة مرض تعني أننا نستطيع تحديد العضو المسؤول عن التوحد وبالتالي إمكانية علاجه وهذا ما لا تؤكده الدراسات سواء الطبية أو الاكاديمية مبينة أن الاضطراب يتم التعامل معه من خلال خطط علاجية للتخفيف من حدته وليس للقضاء عليه تماما. وشددت على أن اضطراب التوحد أصبح يدق ناقوس الخطر موضحة أن منظمة الصحة العالمية كشفت في احصائياتها الأخيرة إلى وجود طفل من بين كل مئة طفل يصاب بالتوحد في العالم كما أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة إحصائية تبين أن طفلا من بين كل 36 طفلا يعاني من التوحد. (النهاية) ش ه د / خ م ج/ م غ ع

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