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الأمين العام للأمم المتحدة يدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

4/2/2024 2:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 4 (كونا) -- دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وشدد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه على ضرورة احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وفقا للقانون الدولي.
وذكر جميع الأطراف أيضا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني مجددا دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
ودعا الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.
وحذر من أن أي إساءة تقدير قد تؤدي إلى صراع أوسع في منطقة مضطربة بالفعل بما سيخلف عواقب مدمرة على المدنيين الذين شهدوا معاناة غير مسبوقة في سوريا ولبنان وفلسطين وبقية منطقة الشرق الأوسط.
وكانت سوريا أعلنت أمس الاثنين مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)

ع س ت / م م ج




MENAFN02042024000071011013ID1108050573

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