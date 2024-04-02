الأمين العام للأمم المتحدة يدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 4 (كونا) -- دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وشدد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه على ضرورة احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وفقا للقانون الدولي.
وذكر جميع الأطراف أيضا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني مجددا دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
ودعا الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.
وحذر من أن أي إساءة تقدير قد تؤدي إلى صراع أوسع في منطقة مضطربة بالفعل بما سيخلف عواقب مدمرة على المدنيين الذين شهدوا معاناة غير مسبوقة في سوريا ولبنان وفلسطين وبقية منطقة الشرق الأوسط.
وكانت سوريا أعلنت أمس الاثنين مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مبنى القنصلية الإيرانية في حي (المزة) بدمشق. (النهاية)
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