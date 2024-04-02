روسيا : إصابة 6 أشخاص بهجوم طائرات مسيرة على منشآت صناعية وسط البلاد

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 2 نيسان (بترا)-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 6 أشخاص جراء هجوم بطائرات مسيرة على منشآت صناعية في مدينة ييلوبجا وسط البلاد.

وقال رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، في بيان صحفي اليوم، : إن" المؤسسات الصناعية للجمهورية في ييلابوجا ونيجنكامسك تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، لافتا الى أن الهجوم لم يتسبب بأضرار جسيمة، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات، لكن الهجوم تسبب في إصابة 6 أشخاص".

--(بترا)

س ح/ب ع/ ع ط

02/04/2024 20:48:40