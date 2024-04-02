روسيا : إصابة 6 أشخاص بهجوم طائرات مسيرة على منشآت صناعية وسط البلاد

روسيا : إصابة 6 أشخاص بهجوم طائرات مسيرة على منشآت صناعية وسط البلاد
التاريخ
4/2/2024 2:40:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 2 نيسان (بترا)-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 6 أشخاص جراء هجوم بطائرات مسيرة على منشآت صناعية في مدينة ييلوبجا وسط البلاد.
وقال رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، في بيان صحفي اليوم، : إن" المؤسسات الصناعية للجمهورية في ييلابوجا ونيجنكامسك تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، لافتا الى أن الهجوم لم يتسبب بأضرار جسيمة، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات، لكن الهجوم تسبب في إصابة 6 أشخاص".
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
02/04/2024 20:48:40
MENAFN02042024000117011021ID1108050572
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