692 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 نيسان (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 692 طنا.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40و 90 قرشا، والبصل الناشف بين 22و35، والثوم 200 و300، والبطاطا بين 35و 50، والبندورة بين 12و 25، والجزر بين 35و 45، والخيار بين 25و 40، والزهرة بين 20و 30، والليمون بين 15و 22 إضافة الى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 55و 80قرشا، فيما سعر البطيخ بين 25 و35 قرشا والشمام بين 40 و50 قرشا.

--(بترا)

ح ظ/ب ع/ ع ط

02/04/2024 20:46:53