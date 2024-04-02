مصرع واصابة 16 طالبا بحادث سير جنوب العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد 2 نيسان (بترا)-اعلنت الشرطة العراقية، ان 6 طلاب لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحادث سير مروع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة الانباء الاردنية إن "سيارة نقل مشتقات النفطية نوع صهريج، دهست عدداً من طلبة إحدى المدارس الإبتدائية،عشية خروجهم منها في منطقة الهارثة بالبصرة".

وأضاف أنه وحسب التحقيقات الاولية فإن السائق كان يسير بسرعة شديدة، ولم يتمكن من التوقف المفاجئ.مشيرا الى ان القوات الأمن قامت باعتقال السائق وايداعه للسجن.

بدوره أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، عقب الحادث، الحداد 3 أيام على فاجعة طلبة مدرسة "زينب" الابتدائية، والتي راح ضحيتها اكثر من 16 طالبا بين ضحية ومصاب.

بدورها، أعلنت وزارة التربية، في بيان الحداد على ارواح طلبة محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة الدهس

--(بترا )

ا ف/ع ط

02/04/2024 20:44:59