مصرع واصابة 16 طالبا بحادث سير جنوب العراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بغداد 2 نيسان (بترا)-اعلنت الشرطة العراقية، ان 6 طلاب لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، بحادث سير مروع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.
وقال المصدر لوكالة الانباء الاردنية إن "سيارة نقل مشتقات النفطية نوع صهريج، دهست عدداً من طلبة إحدى المدارس الإبتدائية،عشية خروجهم منها في منطقة الهارثة بالبصرة".
وأضاف أنه وحسب التحقيقات الاولية فإن السائق كان يسير بسرعة شديدة، ولم يتمكن من التوقف المفاجئ.مشيرا الى ان القوات الأمن قامت باعتقال السائق وايداعه للسجن.
بدوره أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، عقب الحادث، الحداد 3 أيام على فاجعة طلبة مدرسة "زينب" الابتدائية، والتي راح ضحيتها اكثر من 16 طالبا بين ضحية ومصاب.
بدورها، أعلنت وزارة التربية، في بيان الحداد على ارواح طلبة محافظة البصرة الذين تعرضوا الى حادثة الدهس
--(بترا )
ا ف/ع ط
02/04/2024 20:44:59
MENAFN02042024000117011021ID1108050570
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