كندا تدين الغارة الإسرائيلية التي أدت لمقتل عمال الإغاثة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- ادانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم كندي، في غزة، داعية الى فتح تحقيق كامل بالموضوع.

وقالت جولي في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء "شعرت بالفزع عندما سمعت تقارير عن غارة للجيش الإسرائيلي أودت بحياة سبعة من العاملين في ورلد سنترال كيتشن في غزة أمس، ومن بينهم كندي".

وأضافت "ندين هذه الغارات وندعو إلى إجراء تحقيق كامل، مشيرة الى أن بلادها تتوقع المساءلة الكاملة عن عمليات القتل هذه وسننقل ذلك إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة.

وأكدت أن استهداف العاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول على الإطلاق.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

02/04/2024 20:30:53