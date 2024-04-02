كندا تدين الغارة الإسرائيلية التي أدت لمقتل عمال الإغاثة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- ادانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم كندي، في غزة، داعية الى فتح تحقيق كامل بالموضوع.
وقالت جولي في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء "شعرت بالفزع عندما سمعت تقارير عن غارة للجيش الإسرائيلي أودت بحياة سبعة من العاملين في ورلد سنترال كيتشن في غزة أمس، ومن بينهم كندي".
وأضافت "ندين هذه الغارات وندعو إلى إجراء تحقيق كامل، مشيرة الى أن بلادها تتوقع المساءلة الكاملة عن عمليات القتل هذه وسننقل ذلك إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة.
وأكدت أن استهداف العاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول على الإطلاق.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
02/04/2024 20:30:53
MENAFN02042024000117011021ID1108050569
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