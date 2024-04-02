الأردنية تنظم حواية بعنوان الرؤية الملكية السامية في التحديث السياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قال رئيس لجنة الحوار الوطني الشبابي بمجلس الأعيان، العين الدكتور أحمد العبادي إن الموقف والفعل الأردني تجاه القضية الفلسطينية عموما والأحداث الجارية في قطاع غزة خصوصا، هو الأبرز والأكثر وضوحا ومصداقية وتأثيرا من بين المواقف العالمية، بما فيها العربية والإسلامية.

وأضاف العبادي، خلال ندوة حوارية نظمتها كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية بعنوان "الرؤية الملكية السامية في التحديث السياسي"أن جلالة الملك عبد الله الثاني يقدم أنموذجا عز نظيره في الذود عن القضية الفلسطينية، والدفاع عنها بكافة السبل".

وأكد العبادي أن ما جرى تدواله اخيرا في التظاهرات من إساءة لأجهزة الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة أمر مرفوض وغير مقبول نهائيا، وهي محاولات لشق الصف الأردني وإضعاف موقفه، لافتا إلى أن التظاهر السلمي مكفول دستوريا وقانونيا باعتباره أحد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي.

وأوضح العبادي أن الأردن يخوض حربا دبلوماسية وإعلامية وإغاثية، بدءا بالجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، ومن ثم الإنزالات الجوية والمستشفيات الميدانية وصولا إلى جهود تثبيت السردية الفلسطينية وكسب تأييد الرأي العام العالمي تجاه ما يجري في غزة.

وشدد العبادي على أن وحدة الصف، والأردن المنيع هو الأقدر على دعم فلسطين والدفاع عن حقوقها، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود وتضافرها لدعم صمود الأهل في غزة، وتعزيز منعة الأردن الداخلية.

وحول الرؤية الملكية السامية في التحديث السياسي قال العبادي إن تأكيد جلالة الملك في كتاب تكليف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على إعادة النظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، يعني ألا يقف أي شيء على الإطلاق في وجه التحديث، حتى وإن اقتضى ذلك تعديل الدستور، حتى لا يشكّل بدوره قيدًا على التحديث، الأمر الذي تحقّق بتحديث 31 مادة منه.

ولفت العبادي إلى أن المتتبع للأوراق النقاشية الملكية وكتب التكليف السامي وخطب العرش، يدرك تماما أنه أمام ملك عظيم برؤيته، ذي موقف متقدم، وعازم على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل.

واختتم العبادي بقوله: إن مستقبل الشباب والأردن هو في العمل الحزبي، داعيًا الطلبة إلى الانضمام للأحزاب والمشاركة السياسية الفاعلة من أجل تحقيق التغيير المنشود.

--(بترا)

س ص/ب ع/ ع ط

02/04/2024 20:29:39