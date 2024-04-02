الأردنية تنظم حواية بعنوان الرؤية الملكية السامية في التحديث السياسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- قال رئيس لجنة الحوار الوطني الشبابي بمجلس الأعيان، العين الدكتور أحمد العبادي إن الموقف والفعل الأردني تجاه القضية الفلسطينية عموما والأحداث الجارية في قطاع غزة خصوصا، هو الأبرز والأكثر وضوحا ومصداقية وتأثيرا من بين المواقف العالمية، بما فيها العربية والإسلامية.
وأضاف العبادي، خلال ندوة حوارية نظمتها كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية بعنوان "الرؤية الملكية السامية في التحديث السياسي"أن جلالة الملك عبد الله الثاني يقدم أنموذجا عز نظيره في الذود عن القضية الفلسطينية، والدفاع عنها بكافة السبل".
وأكد العبادي أن ما جرى تدواله اخيرا في التظاهرات من إساءة لأجهزة الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة أمر مرفوض وغير مقبول نهائيا، وهي محاولات لشق الصف الأردني وإضعاف موقفه، لافتا إلى أن التظاهر السلمي مكفول دستوريا وقانونيا باعتباره أحد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي.
وأوضح العبادي أن الأردن يخوض حربا دبلوماسية وإعلامية وإغاثية، بدءا بالجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، ومن ثم الإنزالات الجوية والمستشفيات الميدانية وصولا إلى جهود تثبيت السردية الفلسطينية وكسب تأييد الرأي العام العالمي تجاه ما يجري في غزة.
وشدد العبادي على أن وحدة الصف، والأردن المنيع هو الأقدر على دعم فلسطين والدفاع عن حقوقها، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود وتضافرها لدعم صمود الأهل في غزة، وتعزيز منعة الأردن الداخلية.
وحول الرؤية الملكية السامية في التحديث السياسي قال العبادي إن تأكيد جلالة الملك في كتاب تكليف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على إعادة النظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، يعني ألا يقف أي شيء على الإطلاق في وجه التحديث، حتى وإن اقتضى ذلك تعديل الدستور، حتى لا يشكّل بدوره قيدًا على التحديث، الأمر الذي تحقّق بتحديث 31 مادة منه.
ولفت العبادي إلى أن المتتبع للأوراق النقاشية الملكية وكتب التكليف السامي وخطب العرش، يدرك تماما أنه أمام ملك عظيم برؤيته، ذي موقف متقدم، وعازم على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل.
واختتم العبادي بقوله: إن مستقبل الشباب والأردن هو في العمل الحزبي، داعيًا الطلبة إلى الانضمام للأحزاب والمشاركة السياسية الفاعلة من أجل تحقيق التغيير المنشود.
--(بترا)
س ص/ب ع/ ع ط
02/04/2024 20:29:39
MENAFN02042024000117011021ID1108050568
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