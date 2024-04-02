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مؤسسات حقوقية فلسطينية: قتل فريق المطبخ المركزي العالمي استهداف للعمل الإنساني

4/2/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 2 نيسان (بترا) أمجد الشوا- ادانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف فريق منظمة "وورلد سينترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي WCK).
وقالت انه و رغم تنسيق تحركه المسبق، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 من أعضائه، منهم 6 من جنسيات أجنبية، وهو الأمر الذي دفعه لوقف عمله في غزة للوقت الحالي.
وأشارت المؤسسات الحقوقية الى أن القتلى السبعة، ومن بينهم امرأة، هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين، ويوجد بينهم سائق فلسطيني.
وقالت إن الاستهداف الإسرائيلي يؤكد على ثلاث مراحل للقافلة تعمد قوات الاحتلال قتل واستهداف أعضاء القافلة الإنسانية، لافتة الى ان هذا الاستهداف امتداد لهجمات عسكرية متعمدة وممنهجة لقوافل ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وكذلك منتظري المساعدات أو العاملين على توزيعها أو حمايتها.
وشددت المؤسسات أنه بات مطلوبا من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالإدلاء بالبيانات وإدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية غير القانونية وما تفضي إليه من قتل لأعضاء الفرق الإنسانية، والمدنيين والمدنيات وتجويعهم، بل اللجوء إلى خطوات عملية فورية لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها، بل وضمان تحقيق المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
02/04/2024 20:17:09

MENAFN02042024000117011021ID1108050566

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