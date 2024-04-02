عباس: فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة الملك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 نيسان(بترا)- أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وثمن الرئيس عباس في بيان وزعته السفارة الفلسطينية بعمان، الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، خاصة الموقف الثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وقال عباس إننا نثمن دور الأردن بقيادة جلالة الملك من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة إلى أبناء شعبنا، وموقف الأردن القوي والثابت ضد التهجير ومن أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.
وأكد الرئيس الفلسطيني، رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن الشقيق واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، محذرًا من أن أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى.
وقال، إن الأردن الشقيق يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره، معربًا عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها، مؤكدًا أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
02/04/2024 20:14:42
MENAFN02042024000117011021ID1108050565
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