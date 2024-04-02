عباس: فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 نيسان(بترا)- أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وثمن الرئيس عباس في بيان وزعته السفارة الفلسطينية بعمان، الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، خاصة الموقف الثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وقال عباس إننا نثمن دور الأردن بقيادة جلالة الملك من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة إلى أبناء شعبنا، وموقف الأردن القوي والثابت ضد التهجير ومن أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

وأكد الرئيس الفلسطيني، رفض دولة فلسطين القاطع وإدانتها لأي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن الشقيق واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، محذرًا من أن أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى.

وقال، إن الأردن الشقيق يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره، معربًا عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها، مؤكدًا أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ ع ط

02/04/2024 20:14:42