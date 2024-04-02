فرنسا تدين الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- ادان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التابعة للطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة.

ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، قال سيجورنيه في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "حماية العاملين في المجال الإنساني ضرورة أخلاقية وقانونية يجب على الجميع الالتزام بها، مشددا على أنه لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه المأساة".

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

02/04/2024 20:11:53