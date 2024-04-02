فرنسا تدين الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة في غزة

فرنسا تدين الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة في غزة
التاريخ
4/2/2024 2:40:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- ادان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التابعة للطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة.
ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، قال سيجورنيه في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "حماية العاملين في المجال الإنساني ضرورة أخلاقية وقانونية يجب على الجميع الالتزام بها، مشددا على أنه لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه المأساة".
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
02/04/2024 20:11:53
MENAFN02042024000117011021ID1108050564
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