الصحة العالمية: ازدياد وفيات حديثي الولادة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات في أوساط الأطفال حديثي الولادة ازداد في قطاع غزة، بسبب ولادة الرضع بأوزان أقل من الحد الطبيعي.
وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في تصريحات صحفية في جنيف، اليوم الثلاثاء، "يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديدا في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظرا إلى أنهم ولدوا صغارا جدا".
وأشارت إلى أن 15 طفلاً على الأقل يدخلون يومياً إلى مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، وهم يعانون سوء التغذية، فيما تزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
02/04/2024 20:11:02
MENAFN02042024000117011021ID1108050563
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