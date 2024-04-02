Tuesday, 02 April 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية: ازدياد وفيات حديثي الولادة في قطاع غزة

4/2/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات في أوساط الأطفال حديثي الولادة ازداد في قطاع غزة، بسبب ولادة الرضع بأوزان أقل من الحد الطبيعي.
وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في تصريحات صحفية في جنيف، اليوم الثلاثاء، "يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديدا في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظرا إلى أنهم ولدوا صغارا جدا".
وأشارت إلى أن 15 طفلاً على الأقل يدخلون يومياً إلى مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، وهم يعانون سوء التغذية، فيما تزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
02/04/2024 20:11:02

MENAFN02042024000117011021ID1108050563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث