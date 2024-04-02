الصحة العالمية: ازدياد وفيات حديثي الولادة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات في أوساط الأطفال حديثي الولادة ازداد في قطاع غزة، بسبب ولادة الرضع بأوزان أقل من الحد الطبيعي.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، في تصريحات صحفية في جنيف، اليوم الثلاثاء، "يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديدا في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظرا إلى أنهم ولدوا صغارا جدا".

وأشارت إلى أن 15 طفلاً على الأقل يدخلون يومياً إلى مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، وهم يعانون سوء التغذية، فيما تزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

02/04/2024 20:11:02