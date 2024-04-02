الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين بإربد

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين بإربد
التاريخ
4/2/2024 2:40:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 نيسان (بترا)- زار رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال غالب الرحامنة يرافقه مجموعة من العاملين في الفرع، اليوم الثلاثاء، عدداً من المصابين العسكريين في محافظة إربد.
وتأتي هذه الزيارات استمراراً لحملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً والمتضمنة زيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على جميع المحافظات.
--(بترا)
ا ح/ب ع / ع ط
02/04/2024 20:09:55
MENAFN02042024000117011021ID1108050562
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