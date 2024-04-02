الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين عسكريين بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 نيسان (بترا)- زار رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال غالب الرحامنة يرافقه مجموعة من العاملين في الفرع، اليوم الثلاثاء، عدداً من المصابين العسكريين في محافظة إربد.

وتأتي هذه الزيارات استمراراً لحملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً والمتضمنة زيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على جميع المحافظات.

--(بترا)

ا ح/ب ع / ع ط

02/04/2024 20:09:55