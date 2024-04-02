تركيا تدين هجوم إسرائيل على المطبخ العالمي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عما 2 نيسان (بترا)- أدانت الرئاسة التركية الهجوم الإسرائيلي على قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب كانوا يشرفون على تقديم مساعدات إنسانية.

ووفقاً لـ(الأناضول)، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون وفي منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "تواصل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في حين يتقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين الأبرياء".

--(بترا)

أ ن/ ع ط

02/04/2024 19:49:23