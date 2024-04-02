العقبة الخاصة تعلن الفائزين بجائزة التميز الوظيفي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 2 نيسان (بترا)-أمين المعايطة- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء الفائزين بجائزة التميُز الوظيفي للعام 2023 لموظفي السلطة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته حفل توزيع الجوائز بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومديري السلطة، أهمية دور التميز والإبداع الوظيفي في الارتقاء بالأداء المؤسسي للسلطة وتحقيق الرؤية الملكية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واشار إلى أن الجائزة حافز من السلطة للموظفين لتطوير أدائهم الوظيفي وابتكار أساليب جديدة وإبداعية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف إن كل من تقدم للمشاركة بالجائزة هو فائزٌ، معربا عن أمله بأن يبذل الجميع المزيد من الجهد والعطاء والتميز والإبداع وجعل سلطة منطقة العقبة أنموذجا يحتذى به وأن تكون قدوة لباقي المؤسسات باعتماد هذه الجائزة.

بدوره عبر المفوض المالي والإداري في السلطة علي البياضي العجارمة، اعتزازه وتقديره لفريقي إدارة وتقييم المشاركين بالجائزة، على الجهود المبذولة لإبراز التميز الذي حققته السلطة والبناء عليه بجهود وسواعد كوادرها البشرية، مؤكداً أن الجائزة وسيلة لتعزيز ثقافة التميز والإبداع واكتشافات الطاقات الإبداعية لدى الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية.

وسلم الفايز جوائز التميز الوظيفي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للموظفين الفائزين بالجائزة، حيث فاز عن الفئة القيادية الموظف الغزالي السعدوني، وعن فئة الموظف الإداري حسن الهنداوي، في حين فاز عن فئة الموظف الميداني جعفر البرديني، فيما سلم راعي الفعالية الشهادات التقديرية لفرق العمل في الجائزة.

--(بترا)

ا م/ب ع/ ع ط

02/04/2024 18:56:40