العقبة الخاصة تعلن الفائزين بجائزة التميز الوظيفي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 2 نيسان (بترا)-أمين المعايطة- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء الفائزين بجائزة التميُز الوظيفي للعام 2023 لموظفي السلطة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته حفل توزيع الجوائز بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومديري السلطة، أهمية دور التميز والإبداع الوظيفي في الارتقاء بالأداء المؤسسي للسلطة وتحقيق الرؤية الملكية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واشار إلى أن الجائزة حافز من السلطة للموظفين لتطوير أدائهم الوظيفي وابتكار أساليب جديدة وإبداعية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف إن كل من تقدم للمشاركة بالجائزة هو فائزٌ، معربا عن أمله بأن يبذل الجميع المزيد من الجهد والعطاء والتميز والإبداع وجعل سلطة منطقة العقبة أنموذجا يحتذى به وأن تكون قدوة لباقي المؤسسات باعتماد هذه الجائزة.
بدوره عبر المفوض المالي والإداري في السلطة علي البياضي العجارمة، اعتزازه وتقديره لفريقي إدارة وتقييم المشاركين بالجائزة، على الجهود المبذولة لإبراز التميز الذي حققته السلطة والبناء عليه بجهود وسواعد كوادرها البشرية، مؤكداً أن الجائزة وسيلة لتعزيز ثقافة التميز والإبداع واكتشافات الطاقات الإبداعية لدى الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية.
وسلم الفايز جوائز التميز الوظيفي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للموظفين الفائزين بالجائزة، حيث فاز عن الفئة القيادية الموظف الغزالي السعدوني، وعن فئة الموظف الإداري حسن الهنداوي، في حين فاز عن فئة الموظف الميداني جعفر البرديني، فيما سلم راعي الفعالية الشهادات التقديرية لفرق العمل في الجائزة.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
02/04/2024 18:56:40
MENAFN02042024000117011021ID1108050559
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