وزير السياحة يبحث مع مجلس محافظة الطفيلة آليات تنفيذ المشاريع السياحية بالمحافظة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا)- التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، اليوم الثلاثاء، مجلس محافظة الطفيلة، وذلك للوقوف على المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة القيسي لمحافظة الطفيلة العام الماضي.

وبحث القيسي والمجلس، طرق تنفيذ هذه المشاريع، والعلاقة التشاركية التكاملية بين الوزارة والمجلس بما يحقق الفائدة للمحافظة بكل مكوناتها من مجلس محافظة وبلديات إضافة الى المجتمع المحلي.

وأكد أن الوزارة أعطت أولوية خاصة لتنفيذ المشاريع التي تم العمل عليها لما تشكله هذه المشاريع السياحية من عامل جذب رئيس للسياحة الداخلية والخارجية، لا سيما وأن الطفيلة تشكل حالة فريدة من التنوع السياحي والأثري و الطبيعي والتاريخي.

وقدم فريق الوزارة خلال اللقاء، عرضا تفصيليا عن إنجازات المشاريع التي قامت بها الوزارة منذ الزيارة وتضمنت أيضا الخطط المستقبلية لجهة تطوير المنتج وترويجه، الى جانب التدريب الذي يشكل عامل استدامة رئيسي.

من جهته أكد رئيس مجلس المحافظة فايز إبراهيم السفاسفة، أن التشاركية الفاعلة بين مجلس المحافظة ووزارة السياحة والآثار كانت السبب الرئيس في نسب الإنجاز المتحققة، لافتا الى أن المجلس يتطلع للمستقبل السياحي للطفيلة كعامل رئيس في دعم الاقتصاد المحلي للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

واستمع الحضور لعرض من قبل أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، حول أسس التدريب وأهميته في الحفاظ على العنصر البشري الأهم في استدامة العملية السياحية، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لعقد المزيد من الشراكات للتدريب المهني في القطاع السياحي والتي تصب في مصلحة المجتمع المحلي والمشهد السياحي للطفيلة.

وقدم مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، عرضا حول متحف الطفيلة الذي تم الانتهاء من تجهيزه وفقا لأعلى المعايير العالمية، لافتا الى التشاركية الحقيقية بين الدائرة بمختلف كوادرها والمؤسسات المحلية والتي شكلت حالة وطنية أفرزت منتجا سياحيا عالي المستوى قل نظيره في المملكة، وسيكون انموذجا مستقبليا للإنجاز بحيث لم تتجاوز كلفة تجهيز المتحف 100 ألف دينار وهو ما يعد حالة فريدة في الأردن.

وخلال اللقاء، جرى استعراض المشاريع المستقبلية والتي تقع ضمن خطة الوزارة لهذا العام والتي تشمل ترميم مبان تراثية وإنشاء مركز زوار في مدينة بصيرا والقادسية، بالإضافة إلى مركز الاستعلامات في قرية ضانا السياحية وأعمال استكمال المرحلة الثانية من تطوير الشارع السياحي وسط مدينة الطفيلة، بالإضافة الى العديد من المشاريع السياحية الأخرى في قرية المعطن و عفرا والنعانعة وشجرة الطيار.

يشار الى أن المشاريع التي عملت عليها الوزارة والتي تم انجازها بالإضافة الى متحف الطفيلة كانت هي الأخرى نتيجة حتمية للتشاركية الحقيقية والتي عملت عليها الوزارة خلال الاعوام السابقة، وكان أهمها مشروع تطوير الشارع السياحي وتأهيل القلعة ووسط المدينة بالإضافة الى المتحف والتي نفذت بكلفة تقريبية تقدر بنحو 9ر1 مليون دينار.

وجرى خلال اللقاء الإشارة الى أهمية تطوير قرية السلع والتي فازت بأفضل قرية سياحية ضمن المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة للسياحة في العام الماضي من ضمن 260 قرية من 60 دولة والذي كان نتيجة مشروع تطوير القرية على مراحل وبتكلفة تقديرية 5ر1 مليون دينار .

-- (بترا)

ح خ/ع ط

02/04/2024 19:03:21