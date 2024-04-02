أوقاف الرصيفة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

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الرصيفة 2 نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، في مسجد آمنة بنت وهب اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام الذي جاء بعنوان "كتاب الشفا للتعريف بحقوق المصطفى" للقاضي عياض.

وتحدث في المحور الأول عرض الدكتور ماجد الرياشي لحياة القاضي عياض ونشأته وسعة علمه، مشيرا إلى براعته في جمع علوم الشريعة وعلم الحديث بالإضافة إلى براعته في اللغة والفصاحة والبلاغة.

من جانبه قال الدكتور حسن كريره إن كتاب الشفا استوعب جميع المباحث العقدية والفقهية، موضحا أن قوة الكتاب والمؤلف تكمن في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى أن الكتاب كان له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع.

بدوره، أشار مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد الى أهمية نهل العلم الديني من مصادره الموثوقة وعلمائه الثقات، ليكون المسلم ذا فكر ووعي سليم يهديه لتقوية إيمانه وفهم عقيدته بالشكل الصحيح والسير على سنة وهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.

--(بترا)

رن/ ن ح/ ع ط

02/04/2024 18:28:59