أوقاف الرصيفة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 2 نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، في مسجد آمنة بنت وهب اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام الذي جاء بعنوان "كتاب الشفا للتعريف بحقوق المصطفى" للقاضي عياض.
وتحدث في المحور الأول عرض الدكتور ماجد الرياشي لحياة القاضي عياض ونشأته وسعة علمه، مشيرا إلى براعته في جمع علوم الشريعة وعلم الحديث بالإضافة إلى براعته في اللغة والفصاحة والبلاغة.
من جانبه قال الدكتور حسن كريره إن كتاب الشفا استوعب جميع المباحث العقدية والفقهية، موضحا أن قوة الكتاب والمؤلف تكمن في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى أن الكتاب كان له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع.
بدوره، أشار مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد الى أهمية نهل العلم الديني من مصادره الموثوقة وعلمائه الثقات، ليكون المسلم ذا فكر ووعي سليم يهديه لتقوية إيمانه وفهم عقيدته بالشكل الصحيح والسير على سنة وهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.
--(بترا)
رن/ ن ح/ ع ط
02/04/2024 18:28:59
MENAFN02042024000117011021ID1108050557
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