تكريم الفائزين بمسابقة داعية شهر رمضان في المزار الشمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 نيسان (بترا) سيف العمري- كرم مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، ناصر المصري، اليوم الثلاثاء في مدرسة المزار الثانوية الشاملة المختلطة، الفائزين بمسابقة داعية شهر رمضان الكريم على مستوى المديرية.

وقال المصري، إن المشاركين في المسابقة قدموا رؤى فذة وتفسيرات ملهمة لمعاني وأهداف شهر رمضان الكريم، ونجحوا في توصيل رسالتهم بطرق مبتكرة ومؤثرة، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للمسابقة لإثراء المجتمع وتعزيز التضامن والخير خلال هذا الشهر المبارك.

وأضاف، أنه شارك بالمسابقة أكثر من 60 طالبا وطالبة، جرى تقييمهم وفقا لمعايير الأداء والتأثير و الإلقاء الصوتي وإتقان الموضوع والأدب والطرح الإبداعي.

وأعرب المصري عن إعجابه بمستوى الإبداع والمهارة التي قدمها المشاركون، مؤكدا أن المسابقة تعكس التزام الطلاب بالقيم الإسلامية السامية وتضمينها في الحياة اليومية، للتعبير عن مواهبهم ومهاراتهم في الدعوة وتلاوة القرآن الكريم وتفسيره.

ولفت إلى أن هذه المسابقة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتشجيع الطلاب على نشر القيم الإسلامية وتعزيز دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع.

--(بترا)

س ع/ن ح/رق

02/04/2024 17:46:17