تكريم الفائزين بمسابقة داعية شهر رمضان في المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 نيسان (بترا) سيف العمري- كرم مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، ناصر المصري، اليوم الثلاثاء في مدرسة المزار الثانوية الشاملة المختلطة، الفائزين بمسابقة داعية شهر رمضان الكريم على مستوى المديرية.
وقال المصري، إن المشاركين في المسابقة قدموا رؤى فذة وتفسيرات ملهمة لمعاني وأهداف شهر رمضان الكريم، ونجحوا في توصيل رسالتهم بطرق مبتكرة ومؤثرة، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للمسابقة لإثراء المجتمع وتعزيز التضامن والخير خلال هذا الشهر المبارك.
وأضاف، أنه شارك بالمسابقة أكثر من 60 طالبا وطالبة، جرى تقييمهم وفقا لمعايير الأداء والتأثير و الإلقاء الصوتي وإتقان الموضوع والأدب والطرح الإبداعي.
وأعرب المصري عن إعجابه بمستوى الإبداع والمهارة التي قدمها المشاركون، مؤكدا أن المسابقة تعكس التزام الطلاب بالقيم الإسلامية السامية وتضمينها في الحياة اليومية، للتعبير عن مواهبهم ومهاراتهم في الدعوة وتلاوة القرآن الكريم وتفسيره.
ولفت إلى أن هذه المسابقة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتشجيع الطلاب على نشر القيم الإسلامية وتعزيز دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع.
--(بترا)
س ع/ن ح/رق
02/04/2024 17:46:17
MENAFN02042024000117011021ID1108050555
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