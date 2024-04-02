الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو
التاريخ
4/2/2024 2:40:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 نيسان (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب ما نشرته التقارير المالية البريطانية، انخفض الاسترليني مقابل العملتين، بنسبة 12ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2560ر1 دولار، وبنسبة 13ر1 بالمئة مقابل اليورو عند 1668ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
02/04/2024 17:37:19
MENAFN02042024000117011021ID1108050554
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