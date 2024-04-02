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الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو

4/2/2024 2:40:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 2 نيسان (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعه أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب ما نشرته التقارير المالية البريطانية، انخفض الاسترليني مقابل العملتين، بنسبة 12ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2560ر1 دولار، وبنسبة 13ر1 بالمئة مقابل اليورو عند 1668ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
02/04/2024 17:37:19

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