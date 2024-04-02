منتدى التواصل الحكومي يناقش إنجاز وتحديات وزارة التنمية الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 نيسان (بترا) هبة رمضان- عقدت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "وزارة التنمية الاجتماعية إنجاز وتحديات"، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين.

وتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، والتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.

وقالت بني مصطفى خلال اللقاء إن الوزارة تقود الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تعتبر المظلة التي تندرج تحتها كل الخدمات التي تخص المواطنين، والوزارة تقود هذه الاستراتيجية بالتشارك والتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبينت أن جلاله الملك عبدالله الثاني قام بتوجيه الوزارة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع رؤية التحديث الاقتصادي، وان جلالته أكد أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.

وأوضحت أنه قبل نهاية شهر أيلول من هذا العام سنقوم بإصدار الاستراتيجية الجديدة للحماية الاجتماعية التي ستأخذ بعين الاعتبار التشبيك مع رؤى التحديث خاصه التحديث الاقتصادي.

ولفتت إلى أن أولويات وزارة التنمية الاجتماعية في رؤية التحديث الاقتصادي، هي مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج بدائل الإيواء، واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الأسرية البديلة، وبرامج تمكين المرأة لتعزيز الحماية الاجتماعية لها، وتحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتطوير منهجية إدارة الحالة لضمان حماية اجتماعية للحالات المحتاجة للحماية والرعاية من خدمات الوزارة، والتحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وتطوير محور الاستجابة للازمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة قامت بتطوير 14 تشريعا خلال السنوات الثلاث الماضية لضمان توفير الأطر القانونية لتمكين الفئات المستهدفة، وإطلاق 30 خدمة إلكترونية نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وأن 158763 أسرة فقيرة استفادت من المساعدات العينية والنقدية، وتم إنشاء وشراء 201 مسكن وصيانة، 80 مسكنا لأسر فقيرة وعفيفة، ودعم 500 جمعية من أجل إقامة مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية ضمن برنامج المكرمة الملكية السامية من صندوق دعم الجمعيات والديوان الملكي، كما تم تأهيل 112 أسرة فقيرة بمشاريع إنتاجية، وتمويل 38 جمعية خيرية بمشاريع إنتاجية وصناديق ائتمان، وتم تقديم 100 ألف و749 دراسة منح وتجديد التأمين الصحي، و1832 دراسة إعفاء من تكاليف غسيل الكلى.

ووأوضحت بني مصطفى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إطلاق مبادرة تحت عنوان "بنعمرها"، بهدف صيانه 200 منزل خلال هذا العام بالتشارك مع القطاع الخاص.

ونوهت إلى أنه تم هذا العام إنشاء غرفتين للمراقبة المركزية مرتبطة بكافة المراكز الايوائية بكافة المحافظات لمراقبة المراكز الخاصة بالاناث والذكور وهو نوع جديد من الرقابة لضمان الخدمات المقدمة للمنتفعين على المستويات كافة سواء فاقدي السند الأسري وذوي الإعاقة والأحداث والنساء من ضحايا العنف الأسري، وذلك يتم في إطار تعاون وشروط قانونية لمراعاة الخصوصية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى على أن تشمل هذه التجربة المراكز الخاصة كافة.

وأضافت أنه تم استحداث محور للاستجابة للأزمات والكوارث ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وانه تم إنشاء مركز الازمات في مبنى الوزارة، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء المركز جاءت من ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد أثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة، بهدف التعامل مع الأزمات والكوارث التي قد تحدث، والتسهيل على الوزارة عملها وتوحيد جهودها في الوصول إلى المنتفعين والمتضررين خلال الظروف الطارئة بالتعاون مع الجهات الوطنية وأبرزها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة، وهذا يرتبط بمحور الاستجابة للازمات والكوارث ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وفي اطار الجمعيات، أكدت بني مصطفى ضروره تسجيل الجمعيات على "منصة تكامل" التي اطلقتها العام الماضي الوزارة مع سجل الجمعيات ووزارة الاقتصاد الرقمي، لضمان وجود منصة عليها كل البيانات والمعلومات ويسهل التواصل مع الجمعيات، والاطلاع على اعمالها، موضحة أن نسبة التسجيل ممتازة وان اكثر من نصف الجمعيات قاموا بالتسجيل ضمن المنصة.

وحول الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت وزير التنمية أن هناك خطة تنفيذية لمتابعة الاستراتيجية الخاصة للاشخاص ذوي الإعاقة، وان هناك 29 مركز إيواء لذوي الإعاقة، (5 مراكز حكوميات و22 مركزا تابع للقطاع الخاص و2 للقطاع التطوعي)، لإيواء 1800 شخص تقريبا، موضحة ان الوزارة تسعى إلى مراكز نهارية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة واستحداث ثلاثة مراكز متنقلة لتقديم خدمات التدخل المبكر في الجنوب والوسط والشمال، لتشمل الأطفال من عمر يوم وحتى 6 سنوات ليكون لها اثر كبير على التشخيص والتعاطي معهم في مرحلة مبكرة للتخفيف من الإعاقة والادماج.

واشارت بني مصطفى، إلى ان صندوق المعونة الوطنية يقوم بجهود جبارة بتقديمه خدمات لـ200 ألف أسرة أردنية تشمل مليون و50 ألف مواطن، وان الحكومة قامت هذا العام بزيادة مخصصات صندوق المعونة لتقديم معونات لـ30 ألف أسرة جديدة، موضحة أن أي أسرة تلحق ابنها في برنامج تدريبي ضمن القطاعات العامة او الخاصة لن تتأثر مخصصاتها من معونات الصندوق لمدة عام كامل، وان اي اسرة قدمت لمشروع انتاجي ستكون محمية لمدة سنتين حتى نتأكد ان هناك ناتجا يؤمن حياة كريمة للاسرة.

وفي موضوع التسول، قالت إن التحديات التي تواجه الوزارة هو ضبط المتسولين وإيواء من هم تحت سن 18، مشيرة إلى أن الوزاره تتعاون مع وسائل الإعلام للتوعية ضد هذه الظاهرة وان كل طفل يتم اعطاؤه المال ممكن ان نعزز فرصه حرمانه من التعليم، مشيرة إلى أن التسول اصبح مهنة لهؤلاء الاشخاص من خلال مسخرين لهم.

واختتمت بني مصطفى حديثها، أن الأردن بحسب "اليونيسف" من أعلى الدول في المنطقة في الانفاق على الحماية الاجتماعية، وان الاحصائيات قالت بحسب الاوسكوا عام 2022 ان كفاءة الانفاق الاجتماعي في الأردن من الافضل في المنطقة.

--(بترا)

ه ر/ع س/رق



02/04/2024 16:56:06