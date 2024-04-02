الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
التاريخ
4/2/2024 2:40:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 نيسان (بترا)– تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وتناول الاتصال العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في شتى الميادين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وبحث جلالتاهما التطورات الراهنة، والأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة.
--(بترا)
ن ح/رق
02/04/2024 17:00:53
MENAFN02042024000117011021ID1108050552
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