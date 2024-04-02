الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

عمان 2 نيسان (بترا)– تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في شتى الميادين، بما يخدم مصالحهما المشتركة. وبحث جلالتاهما التطورات الراهنة، والأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة. --(بترا) ن ح/رق 02/04/2024 17:00:53

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