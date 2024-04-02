أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث حول القاضي عياض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 2 نيسان (بترا)-عقدت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان "القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى"، من محور كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية، بحضور عدد من الأئمة والوعاظ وحشد كبير من أفراد المجتمع المحلي.
وتناول المجلس الذي عقد برعاية متصرف لواء الحسا الدكتور خالد المزايدة، بحضور مشرف مكتب أوقاف الحسا فؤاد القيسي، التعريف بالقاضي عياض وبكتابه "الشفا للمعرفة بحقوق المصطفى".
وقدم كل من الوعاظ إبراهيم عطية السعودي ومحمود القطاطشة ومنتصر السعودي خلال المجلس الذي أقيم في مسجد الحسا ، تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله، مشيرين إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.
كما قدموا تعريفا بكتاب الشفا، مشيرين إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع واستوعب جميع المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية وقوة الكتاب والمؤلف تكمن في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام.
وبينوا إن القاضي عياض كان عالما في علوم الفقه وطلب العلم في سن متأخرة وفاق كل أقرانه في العلم والعمل، مشيرين إلى براعته في جمع علوم الشريعة وعلم الحديث حيث كان إماما من أئمة الحديث واللغة لفصاحته وبلاغته.
--( بترا)
س.م /ع س
02/04/2024 16:49:31
MENAFN02042024000117011021ID1108050551
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