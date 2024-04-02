أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث حول القاضي عياض

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الطفيلة 2 نيسان (بترا)-عقدت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعنوان "القاضي عياض للتعريف بحقوق المصطفى"، من محور كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية، بحضور عدد من الأئمة والوعاظ وحشد كبير من أفراد المجتمع المحلي.

وتناول المجلس الذي عقد برعاية متصرف لواء الحسا الدكتور خالد المزايدة، بحضور مشرف مكتب أوقاف الحسا فؤاد القيسي، التعريف بالقاضي عياض وبكتابه "الشفا للمعرفة بحقوق المصطفى".

وقدم كل من الوعاظ إبراهيم عطية السعودي ومحمود القطاطشة ومنتصر السعودي خلال المجلس الذي أقيم في مسجد الحسا ، تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله، مشيرين إلى أن القاضي عياض جاء ليربط بين الشمائل وسنة النبي عليه السلام وأخلاقه.

كما قدموا تعريفا بكتاب الشفا، مشيرين إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب له أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع واستوعب جميع المباحث العقدية والفقهية في موضوع الرسالة المحمدية وقوة الكتاب والمؤلف تكمن في الاستدلال وإظهار النص الديني في قيمة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام.

وبينوا إن القاضي عياض كان عالما في علوم الفقه وطلب العلم في سن متأخرة وفاق كل أقرانه في العلم والعمل، مشيرين إلى براعته في جمع علوم الشريعة وعلم الحديث حيث كان إماما من أئمة الحديث واللغة لفصاحته وبلاغته.

--( بترا)

س.م /ع س

02/04/2024 16:49:31